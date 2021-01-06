Финляндия праздновала бронзу МЧМ, а рядом стоял одинокий Аскаров

Во время матча Аскаров играл уверенно – никакой истории с клюшками больше не было. Несколько раз он выручал сборную во время убойных моментов. Во время первого периода красиво потащил после прострела в растяжке.

Даже с такой игрой Аскарова сборная России стала единственной командой из полуфиналистов, которая не имеет ни одной сухой игры за турнир. Аскаров отыграл на МЧМ-2021 в шести матчах, еще в одной игре выходил Ахтямов.

Аскарову всего 18 лет, но для него это уже второй МЧМ. На прошлом турнире он взял серебряные медали, хотя в финале на площадку не выходил. Сейчас Аскаров приезжал на МЧМ уже с опытом игры в КХЛ за СКА. «Нэшвилл» забрал Аскарова на драфте НХЛ.