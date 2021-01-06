Финляндия праздновала бронзу МЧМ, а рядом стоял одинокий Аскаров
Финляндия U20 выиграла бронзовые медали на МЧМ-2021. В матче за третье место она разгромила сборную России (4:1). Вратарь Ярослав Аскаров в этой игре пропустил только дважды. Еще две шайбы финны забросили уже в пустые ворота.
Сразу после матча все финские игроки побежали на лед. Сборная России в этот момент ушла с площадки. Остался только Аскаров. Уже позже к нему подъехали несколько игроков, а до этого Аскаров просто в одиночестве наблюдал за финской радостью.
Во время матча Аскаров играл уверенно – никакой истории с клюшками больше не было. Несколько раз он выручал сборную во время убойных моментов. Во время первого периода красиво потащил после прострела в растяжке.
Даже с такой игрой Аскарова сборная России стала единственной командой из полуфиналистов, которая не имеет ни одной сухой игры за турнир. Аскаров отыграл на МЧМ-2021 в шести матчах, еще в одной игре выходил Ахтямов.
Аскарову всего 18 лет, но для него это уже второй МЧМ. На прошлом турнире он взял серебряные медали, хотя в финале на площадку не выходил. Сейчас Аскаров приезжал на МЧМ уже с опытом игры в КХЛ за СКА. «Нэшвилл» забрал Аскарова на драфте НХЛ.
Для победы этого статуса не хватило. Бронзовые медали на глазах у Аскарова финнам вручал капитан команды Антон Лунделл. В матче за третье место он забросил две шайбы. Лунделл – лучший бомбардир сборной Финляндии на всем турнире. Он набрал десять очков за семь матчей.
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