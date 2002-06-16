Ярослав Аскаров

Дата рождения
16 июня 2002 г.
Факт
На драфте НХЛ в 2020 г. выбран в 1-м раунде под 11-м номером «Нэшвиллом»
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Хоккей
Россия победила Швейцарию на МЧМ-2022: Мичков опять забил, Аскаров был в запасе
#Россия U20
Хоккей
Россия заменила вратаря Аскарова в матче МЧМ-2022. Он уходит на скамейку во второй игре подряд
#Ярослав Аскаров
Хоккей
Аскаров – основной вратарь России в стартовом матче МЧМ-2022. Он пропустил пять шайб от Канады и был заменен
#Ярослав Аскаров
Хоккей
Пять игроков из состава России на МЧМ-2022 играли на прошлом турнире
#Россия U20
Хоккей
Сборная России пропускала голы во всех матчах на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Аскаров, Чистяков и Подколзин – лучшие игроки в составе России на МЧМ-2021
#Россия U20
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Материалы
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
Вратарь Аскаров играет с заменами не только за Россию. В КХЛ не выходил с октября, провел там два полных матча за сезон
#Ярослав Аскаров
Защитник России спас ворота в матче МЧМ-2022, когда вратарь лежал. Год назад он был в сборной разочарований турнира 🧱
#Шакир Мухамадуллин
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
#Россия U20
Хоккейная сборная России взяла молодежь на Евротур – даже будет возрастной рекорд. Так надо из-за подготовки к МЧМ
#Россия (х)
Финляндия праздновала бронзу МЧМ, а рядом стоял одинокий Аскаров
#Ярослав Аскаров
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