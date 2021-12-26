Ярослав Аскаров
Россия U20
МЧМ-2022
Аскаров – основной вратарь России в стартовом матче МЧМ-2022. Он пропустил пять шайб от Канады и был заменен
вчера, 23:23
Ярослав Аскаров попал в состав России U20 на игру против Швеции U20 на МЧМ-2022. Это 19-летний вратарь СКА. Он был первым вратарем России на МЧМ-2021.
Аскаров начинал в стартовом составе товарищескую игру Россия – Канада. Он сыграл два периода, за которые пропустил пять шайб. На третий период вышел Егор Гуськов.
Россия проиграла Канаде со счетом 4:6. На МЧМ-2022 она сыграет против Швеции, Швейцарии, Словакии и США. Канада попала в другую группу.
Аскаров уже проходил драфт НХЛ, где его выбрал «Нэшвилл». В этом сезоне он провел пять матчей за СКА в КХЛ, в которых пропустил восемь шайб.
Полный состав России:
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