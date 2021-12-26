Хаос в сборной России перед МЧМ-2022: два тренера ушли за два месяца, Знарок – на лавке рядом с новым
Ларионов готовил Россию к МЧМ-2022. И внезапно стал комментатором
В Канаде проходит турнир МЧМ-2022. Сборная России U20 приехала туда под руководством Сергея Зубова. На клубном уровне Зубов тренировал СКА, «Сочи» и рижское «Динамо». В хоккее сборных Зубов никогда не был главным тренером до 2021 года. На прошлом МЧМ Россию возглавлял Игорь Ларионов. Мы даже рассказывали историю появления его прозвища.
Сборная России тогда не попала в список призеров. В полуфинале было поражение от Канады со счетом 0:5, в матче за третье место – от Финляндии (0:4). После матча с финнами Ларионов продвигал такую идею: нужно играть в хоккей, который дает возможность развиваться. Его слова о работе: «Ребятам понравилось то, что мы им предлагали. Не всегда все получалось».
Формально Ларионов и дальше оставался главным тренером. Даже работал с молодежной сборной на Sochi Hockey Open. Через матчи с клубами КХЛ готовил звено Чибриков-Свечков-Хуснутдинов специально для МЧМ. Отдельно рассказывал, что сборная сделает ставку на Аскарова в качестве первого вратаря. Летом на уход Ларионова ничего не указывало.
Что было дальше:
- 14 октября. Браташ сменил Ларионова на посту главного тренера молодежной сборной России. Ларионов возглавил олимпийскую сборную – это резерв взрослой. Так все объяснил Третьяк: «Перестановки в тренерских штабах олимпийской и молодежной сборной связаны с повышением эффективности подготовки к предстоящим турнирам».
- 26 октября. Россия объявила состав на финский этап Евротура – туда предсказуемо поехала молодежка. В прошлом сезоне этап уже использовался для подготовки России U20 к МЧМ. Сейчас это было важно, потому что в тренерский штаб Браташа вошли Зубов и Знарок. Они работали в молодежной сборной именно с этого турнира.
- 12 ноября. Олег Браташ привез молодежку на взрослый Евротур, но сразу уехал в Москву по семейным обстоятельствам. Сам рассказывал в интервью о распределении обязанностей тренерского штаба. Временным главным тренером России в тот момент стал Сергей Зубов. Именно он исполнял обязанности, когда Мичков забивал лакросс-гол.
- 23 ноября. Новая перестановка в штабе сборной России. Теперь Браташ перешел на должность старшего тренера, а его место полноценно занял Сергей Зубов. Знарок – тренер-консультант. Браташ связал это с особенностями турнира и отличным знанием английского у Зубова. Сам Зубов при этом говорил, что не так хорошо знает язык.
Сам Браташ не рассказывал, но источники вокруг связывали его снятие с должности с проблемами со здоровьем. Позже его пропуск МЧМ-2022 по здоровью подтвердила пресс-служба ФХР – на нее ссылается «Р-Спорт». Бывший тренер молодежки Ларионов следил за всем со стороны. Еще в ноябре он сказал о ситуации: «Совершенно не понимаю, что происходит».
Игорь Ларионов привычно едет на молодежный чемпионат мира, но теперь работает там в роли комментатора Первого канала. Он уже помогал Денису Казанскому во время Кубка Первого канала – приходил в программу «Доброе утро». В качестве эксперта Ларионов прокомментирует матчи России на МЧМ-2022. Их все покажет Первый канал, матчи остальных сборных – «Матч ТВ».
Тренер-консультант Знарок стоит на лавке сборной. И признает главным Зубова
Карьера Олега Знарка – важная часть истории с переменами в тренерском штабе России. Знарок не работает главным тренером с весны 2021 года. Он ушел из «Спартака» после завершения сезона. Дальше Знарок мог возглавить «Динамо», но переговоры сорвались. Потом Третьяк объявил его главным тренером России на Олимпиаде-2022. И тут же опроверг свои слова.
В итоге Знарок стал тренером-консультантом России U20. На МЧМ-2022 он может находиться на тренерской скамейке. Сергей Зубов расписывал его функцию в штабе: «Знарок отвечает за большинство». Сам Знарок рассказывал, что молодые игроки дают ему эмоции, мотивацию и позитив. И говорил о работе сборной над игрой в большинстве и меньшинстве.
Важная тема вокруг Олега Знарка – его возможная роль скрытого главного тренера. Напоминаем: Знарок возглавлял взрослую сборную России на Олимпиаде-2018. Там Россия выиграла золото, но турнир проходил без хоккеистов из НХЛ. В момент ошибочного назначения Знарка во взрослую сборную на Олимпиаду-2022 Третьяк вообще говорил, что Зубов будет его помощником.
Официальный главный тренер России U20 на молодежном чемпионате мира-2022 – Сергей Зубов. Знарок был консультантом России еще на МЧМ-2019, но сейчас говорит об отличиях в обязанностях. Если кратко, все так: «Я выхожу с ребятами и тренерами на лед. Подсказываем, варьируем что-то. Сергей Александрович скажет, что мне делать на лавке».
Обязанности Знарка в России U20 точно шире, чем их описывал Зубов. Хоккеист Юров вообще утверждал, что Знарок занимается с защитниками и форвардами. Другой игрок Пономарев говорил: «Сейчас впитываю как губка знания, которыми он делится». Но всеми процессами внутри сборной России все-таки руководит Зубов – это подтверждал защитник Грудинин.
Перед МЧМ-2022 у сборной России были проблемы с игрой и результатом. Товарищеский матч с Канадой завершился поражением России со счетом 4:6. Первый период той игры завершился со счетом 0:4. Соперники России на МЧМ-2022: Швеция, Швейцария, Словакия, США. Сборная России не выигрывает этот турнир с 2011 года, но за это время брала четыре серебра и четыре бронзы.