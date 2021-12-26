Хаос в сборной России перед МЧМ-2022: два тренера ушли за два месяца, Знарок – на лавке рядом с новым

Ларионов готовил Россию к МЧМ-2022. И внезапно стал комментатором

В Канаде проходит турнир МЧМ-2022. Сборная России U20 приехала туда под руководством Сергея Зубова. На клубном уровне Зубов тренировал СКА, «Сочи» и рижское «Динамо». В хоккее сборных Зубов никогда не был главным тренером до 2021 года. На прошлом МЧМ Россию возглавлял Игорь Ларионов. Мы даже рассказывали историю появления его прозвища.

Сборная России тогда не попала в список призеров. В полуфинале было поражение от Канады со счетом 0:5, в матче за третье место – от Финляндии (0:4). После матча с финнами Ларионов продвигал такую идею: нужно играть в хоккей, который дает возможность развиваться. Его слова о работе: «Ребятам понравилось то, что мы им предлагали. Не всегда все получалось».

Формально Ларионов и дальше оставался главным тренером. Даже работал с молодежной сборной на Sochi Hockey Open. Через матчи с клубами КХЛ готовил звено Чибриков-Свечков-Хуснутдинов специально для МЧМ. Отдельно рассказывал, что сборная сделает ставку на Аскарова в качестве первого вратаря. Летом на уход Ларионова ничего не указывало.