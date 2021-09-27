Олег Знарок
Владислав Третьяк
«Мы никому ничего не объявляли». Третьяк отказался от слов о назначении Знарка в сборную России по хоккею
4 часа назад
Как развивались события:
1) Владислав Третьяк сказал ТАСС, что решение о назначении Олега Знарка принято.
2) Помощник президента РФ Игорь Левитин сказал, что это не так.
3) Теперь сам Третьяк выступил в интервью «Матч ТВ»: «Мы никому ничего не объявляли».
Там же Третьяк сказал, что состоялся экспертный совет. На нем были определены несколько людей, которые могут возглавить сборную: «Через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы все это увидите. Для вас будет очень много интересного».
Пока тренером сборной России по хоккею остается Валерий Брагин. Именно его фамилия указана на сайте ФХР.
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