Олег Знарок
Владислав Третьяк
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#Олег Знарок #Владислав Третьяк

«Мы никому ничего не объявляли». Третьяк отказался от слов о назначении Знарка в сборную России по хоккею

4 часа назад

Как развивались события:

1) Владислав Третьяк сказал ТАСС, что решение о назначении Олега Знарка принято.

2) Помощник президента РФ Игорь Левитин сказал, что это не так.

3) Теперь сам Третьяк выступил в интервью «Матч ТВ»: «Мы никому ничего не объявляли».

Там же Третьяк сказал, что состоялся экспертный совет. На нем были определены несколько людей, которые могут возглавить сборную: «Через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы все это увидите. Для вас будет очень много интересного».

Пока тренером сборной России по хоккею остается Валерий Брагин. Именно его фамилия указана на сайте ФХР.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Матч ТВ»
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