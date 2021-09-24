Почему Знарок возглавил хоккейную сборную России. Кажется, все из-за решения НХЛ по Олимпиаде

Две главные новости осени для русского хоккея:

1. НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду (хотя решение может поменяться).

2. Олег Знарок – новый главный тренер сборной России.

ТАСС первым сообщил новость о назначении Олега Знарка. Там об этом рассказал президент ФХР Владислав Третьяк, но сама ФХР ничего не подтверждала на официальных ресурсах. Помощник президента Путина Игорь Левитин вообще сказал, что решения еще нет. Журналист Павел Лысенков в итоге выяснил такое: решение принято, но проясняются отдельные нюансы.

Первые слухи о назначении Знарка появились еще в начале сентября. По тем инсайдам объяснялось, что Знарок просто поедет на Олимпиаду консультантом. Но будет отвечать за все ключевые дела вместо Брагина. Первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной Роман Ротенберг в ответ только говорил об общении со всеми тренерами – без конкретики.

Из-за слов Владислава Третьяка мы считаем назначение Олега Знарка официальным. В материале ТАСС есть его важная цитата, которая важна для понимания ситуации: «Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ. Мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал».

А так Знарка качала команда в 2018-м: