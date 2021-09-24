Почему Знарок возглавил хоккейную сборную России. Кажется, все из-за решения НХЛ по Олимпиаде
Две главные новости осени для русского хоккея:
1. НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду (хотя решение может поменяться).
2. Олег Знарок – новый главный тренер сборной России.
ТАСС первым сообщил новость о назначении Олега Знарка. Там об этом рассказал президент ФХР Владислав Третьяк, но сама ФХР ничего не подтверждала на официальных ресурсах. Помощник президента Путина Игорь Левитин вообще сказал, что решения еще нет. Журналист Павел Лысенков в итоге выяснил такое: решение принято, но проясняются отдельные нюансы.
Первые слухи о назначении Знарка появились еще в начале сентября. По тем инсайдам объяснялось, что Знарок просто поедет на Олимпиаду консультантом. Но будет отвечать за все ключевые дела вместо Брагина. Первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной Роман Ротенберг в ответ только говорил об общении со всеми тренерами – без конкретики.
Из-за слов Владислава Третьяка мы считаем назначение Олега Знарка официальным. В материале ТАСС есть его важная цитата, которая важна для понимания ситуации: «Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ. Мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал».
А так Знарка качала команда в 2018-м:
Знарок – авторитет. Он уже работал с главными звездами русского хоккея
Олег Знарок был в сборной России на Олимпиаде-2018, где команда взяла золото. Важное отличие того турнира от новой Олимпиады: туда не приезжали игроки НХЛ. Знарок ушел с поста главного тренера России после взятия олимпийского золота. На ЧМ Россию вез Илья Воробьев. Дальше с ней работал Алексей Кудашов, после – Валерий Брагин (и немножко Игорь Ларионов).
Олимпийский цикл заканчивается назначением Знарка. Брагин останется его консультантом, но главное – объяснение этих перемен. Третьяк ссылается на чемпионат мира в Минске, который был еще в 2014-м. Это пока последнее золото ЧМ для сборной России. В той команде под руководством Знарка играли Бобровский, Орлов, Овечкин и другие важные хоккеисты НХЛ.
Сергей Бобровский через несколько лет после того турнира назвал Знарка лучшим тренером России. Под плей-офф ЧМ-2014 приехал Евгений Малкин. Его впечатлил жест Знарка, когда тот поссорился с тренером сборной Швеции: «Помню, как Знарка удалили в полуфинале. Этот жест его знаменитый, пожалуй, самое яркое воспоминание от турнира».
В ноябре 2018 года Знарок уже возвращался в сборную России. Тогда он приходил на должность консультанта тренерского штаба. Александр Овечкин так комментировал назначение: «Конечно, он человек опытный, знает свое дело, поэтому дай бог, что бы все складывалось у него хорошо». Инсайд Дарьи Тубольцевой в 2021-м: именно Овечкин поспособствовал назначению Знарка.
Кубок мира-2016 – соревнование, где играли все лучшие игроки мира. Россия вылетела в полуфинале, но для Знарка там была фактическая репетиция Олимпиады-2022. На ней тоже наконец-то сыграют лучшие против лучших. В 2016-м Знарок окончательно заработал себе имя перед звездами сборной России. В русском хоккее так и не появился другой тренер такого уровня.
В образе Знарка важны четыре медали ЧМ (золото + серебро + две бронзы), золото Олимпиады-2018 и даже победа со СКА в Кубке Гагарина-2016/17. Все достижения Валерия Брагина на его фоне сводятся к молодежному хоккею. Даже на сайте ФХР указываются такие обязанности Брагина: «Отвечает за работу с нападающими, игру в большинстве, развитие молодых игроков».
В подобном положении с конкретными и локальными обязанностями Брагин находится и в СКА. Там рядом с ним на скамейке уже стоит Роман Ротенберг, а Брагин в основном занимается развитием молодых игроков. У него заиграл даже 16-летний Мичков, но главной звездой нового СКА остается 30-летний Антон Бурдасов. Это форвард, который так и не уехал в НХЛ.
Шансом Брагина в работе со сборной был ЧМ-2021. Туда на один матч даже приехал Сергей Бобровский, но все закончилось поражением от Канады уже в четвертьфинале. По составу Россия была главным фаворитом турнира. Брагин формально остался во главе сборной после ЧМ, но ключевую проверку перед важнейшим соревнованием четырехлетия он не прошел.
Россия серьезно усилилась из НХЛ и вылетела от канадской молодежи. На ЧМ – уже 7 лет без чемпионства
В каком состоянии сейчас сам Знарок?
За время после ухода из сборной Знарок работал только в одном клубе – в «Спартаке». Там Знарок дважды подряд вылетал в первом раунде плей-офф. В серии с «Динамо» был вылет со счетом 2:4, с ЦСКА – 0:4. Особенно провальным получился именно последний год, когда Знарок впервые в карьере проиграл серию плей-офф с сухим счетом.
После окончания того сезона «Спартак» не продлил контракт Знарка. Сразу после этого Знарок вел переговоры с московским «Динамо». Клуб и тренер уже договорились, но в последний момент «Динамо» выбрало Кудашова. Председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин рассказал об этом именно со ссылкой на плохие нюансы работы Знарка в «Спартаке».
Вылет «Спартака» Знарок объяснял так: «Дало о себе знать отсутствие длинной лавки в сезоне». Вместе со Знарком из команды ушли и почти все ключевые хоккеисты. Новый главный тренер «Спартака» Борис Миронов позже рассказывал, что Знарок не оставил ему никакого наследства: «Пришлось все с нуля начинать, команда новая. С прошлого состава осталось всего пять человек».
У Кудашова – 24 победы подряд в КХЛ. Так он перебил рекорд Знарка. Сам 58-летний Знарок в это время оставался без работы, пока не нашел ее в сборной России. Интересно, что его помощником там будет Алексей Жамнов – бывший генменеджер «Спартака». Еще в сборной поработает Сергей Зубов, которого Знарок не брал в штаб на ЧМ-2016. Возможно, из-за конфликта.
Знарок будет тренером сборной России по хоккею на Олимпиаде. Он выигрывал с ней золото в 2018 году