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#Валерий Брагин #Хоккей #Россия (х)

Новый тренер хоккейной России. Гулял по бортику и ломал планшет перед суперкамбэком

05 июня, 19:20

CTK / Global Look Press

Валерий Брагин в один день возглавил и СКА, и сборную России. Ниже – несколько историй, которые о нем напомнят.

Гулял по бортику во время матча

В четвертьфинальном матче МЧМ-2015 Россия обыграла США. Валерий Брагин в третьем периоде залез прямо на бортик, откуда раздавал инструкции игрокам. «Хотел показать уверенность, чтобы хоккеисты почувствовали, что я с ними, чтобы получили энергетику мою».

Скриншот с трансляции

«Не боялся ли упасть? А там не думаешь об этом». Но в финале не залез, а Россия проиграла Канаде 4:5.

Сломал планшет, чтобы встряхнуть команду

Легендарный финал МЧМ-2011: Россия проигрывала Канаде 0:3, а победила 5:3.

После первого периода – 0:2. «Он разбил планшет, на котором он обычно рисует игровые схемы», – рассказывал после игры Максим Кицын. Но зачем?

«Пришлось применить такой педагогический прием. Разбил планшет об стол. В центре раздевалки. Ребята по кругу сидели. По их глазам понял, что команда встряхнулась», – объяснил позже Брагин.

Все закончилось счастливо для всех. «Ребята, на которых он вынес свою злость, скинулись и купили ему новый», – сказал Дмитрий Шикин.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Еще одна интрига в сборной – кто победит в шахматы

Брагин любит шахматы и обязательно сыграет с Артемием Панариным в сборной. Они уже играли, но вспоминают об этом по-разному.

Панарин в январе: «Наконец-то я его в шахматы обыграю! До этого он боялся сыграть. Поэтому ради него приеду в сборную – чтобы Валерию Николаевичу мат поставить».

Брагин в феврале: «Он что-то путает, это я тогда его обыграл (смеется). Без шансов. Пусть тренируется, приезжает и мы с ним сыграем».

Панарин в мае: «В шахматы он боится со мной играть. А я так и не знаю почему. Он все кричит, что у него какой-то первый разряд по шахматам, а меня, видимо, побаивается, непонятно, с какой стати».

ФХР

Бывший игрок Брагина доставил проблем, тренируя Данию

Брагин заканчивал карьеру в датском клубе «Редовре» как играющий тренер. «На выставочных предсезонных матчах он заставлял нас сразу идти в драку после любого инцидента с участием соперников, – вспоминал бывший партнер по команде Олаф Эллер. – Противники нас боялись, и наши лучшие хоккеисты всегда избегали стычек, могли играть в контроль шайбы и не обращать внимания на внешнее сопротивление. Такая манера была прорывом для чемпионата Дании».

В следующий раз они встретились в четвертьфинале МЧМ-2016. Эллер тренировал Данию, Брагин – Россию. Наши дважды проигрывали в счете, но на последней минуте сравняли и вытащили овертайм.

ФХР

Один раз отчислил Радулова – с тех пор отличные отношения

«Не понимаю тех, кто его ругает», – сказал как-то Брагин про Радулова. Далеко не со всеми тренерами Радулов дружил, зато вот как было с Брагиным:

«На втором сборе юниорской сборной он опоздал на обед – я сразу его отчислил. Два-три турнира не вызывал, хотя и понимал, что это за игрок. И насколько он нужен сборной. Потом пригласил на разговор: «Будут удаления на ровном месте – не поедешь на чемпионат мира». Саша дал мне слово – не будет. На чемпионате ни разу не удалился!»

С тех пор у Радулова золото на ЮЧМ, два серебра на МЧМ, а еще они с Брагиным работали вместе в ЦСКА.

Russian Look / Global Look Press

Пробовал сына Ротенберга в команде, но не повез на МЧМ

Сын Аркадия Ротенберга Павел играл в ВХЛ и пробовался в тренировочном лагере «Торонто». Сейчас ему 20 лет. Брагин вызвал его в молодежку, говорил, что доволен отношением к работе.

Уже после МЧМ-2020 на вопрос журналиста «Спорт-Экспресса», почему на турнир не поехал Ротенберг, Брагин отреагировал так:

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