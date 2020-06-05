Новый тренер хоккейной России. Гулял по бортику и ломал планшет перед суперкамбэком

«Не боялся ли упасть? А там не думаешь об этом». Но в финале не залез, а Россия проиграла Канаде 4:5.

Сломал планшет, чтобы встряхнуть команду

Легендарный финал МЧМ-2011: Россия проигрывала Канаде 0:3, а победила 5:3.

После первого периода – 0:2. «Он разбил планшет, на котором он обычно рисует игровые схемы», – рассказывал после игры Максим Кицын. Но зачем?

«Пришлось применить такой педагогический прием. Разбил планшет об стол. В центре раздевалки. Ребята по кругу сидели. По их глазам понял, что команда встряхнулась», – объяснил позже Брагин.

Все закончилось счастливо для всех. «Ребята, на которых он вынес свою злость, скинулись и купили ему новый», – сказал Дмитрий Шикин.