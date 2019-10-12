Как хорош Свечников на старте сезона НХЛ: лидер лиги по показателю полезности и голевым пасам
«Каролина» стартовала с пяти побед в новом сезоне НХЛ (две из них в овертайме, еще одна – по буллитам), и теперь все хвалят 19-летнего Андрея Свечникова. В прошлом сезоне он отметился 37 очками по системе «гол плюс пас», в этом – начал стремительно набирать их уже на старте, сейчас их – целых восемь.
За пять туров:
- Гол в ворота «Айлендерс» (5:2), последний в матче;
- Семь голевых передач за последние четыре игры. Никто чаще Свечникова не ассистирует в этом сезоне;
- Показатель полезности – «+7». Это лучший результат во всей лиге.
Свечников временами выделялся и в прошлом сезоне, но весной максимальное внимание к нему привлек неигровой эпизод. В третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Вашингтона» Свечников подрался с Александром Овечкиным, был отправлен в нокаут и в той игре на льду больше не появился. Овечкин последний раз до этого дрался во время игры в 2010 году.
«Прежде всего надеюсь, что с ним все в порядке. Я не большой спец по дракам, он – тоже. Он сам предложил подраться», – передали слова Овечкина после игры. «Сначала он предложил мне подраться. Я не супергерой, чтобы первым вызывать на драку. Я лишь согласился», – так сказал Свечников. Шума было много, отреагировал даже Конор Макгрегор: «Поздравляю! Настоящий русский».
Свечникову же пришлось пропустить пару недель из-за сотрясения.
Он вообще был на слуху весной 2019-го. Драка случилась в третьем матче плей-офф, а в первом Свечников забросил две шайбы «Вашингтону», хотя «Каролина» все равно проиграла 2:4. Тогда он дебютировал в сериях плей-офф НХЛ, но отреагировал на дубль сдержанно: «Это очень много значит для меня. Но мы проиграли». Кстати, с 1997 года Свечников – самый молодой автор кубкового дубля (и в топ-5 в истории).
До этого в марте забив «Миннесоте», тогда еще 18-летний Свечников вошел в топ-3 в истории лиги по голам для европейских игроков (19 шайб) – сместил с третьего места Яромира Ягра и вошел в компанию к Патрику Лайне и Илье Ковальчуку.
В начале года была проблема – Свечников стал вторым в НХЛ по количеству малых штрафов. «Это просто сумасшествие. Мне не по себе из-за этого», – нервничал хоккеист. «В его игре есть место взлетам и падениям, и мы разговариваем на эту тему. Чем больше об этом говорим, тем хуже становится», – говорил главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор.
Свечников подписал контракт новичка с «Каролиной» прошлым летом. «Я шучу над ним пару раз в неделю и спрашиваю: «А ты уверен, что тебе 18?» – рассказывал партнер по команде Джордан Мартинук, выделяя его качества. Один из болельщиков клуба тогда оригинально поддержал хоккеиста, сделав автомобильный номер с прозвищем игрока:
Свечников родился в Барнауле, переезжал в Московскую область и Казань, три года назад приехал в Маскигон, где играл за местную команду в юниорской лиге. Следующий сезон провел в хоккейной лиге Онтарио, а уже перед сезоном-2018/19 стал игроком «Каролины». В НХЛ также играет его брат – Евгений Свечников выступает за «Детройт».
«Он – один из российских игроков, который по-настоящему идет в грязные зоны и играет жестко. Нетипичный российский хоккеист», – считает форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. «У него есть все качества, чтобы быть звездой в НХЛ. Он габаритный парень, при этом он сочетает габариты с навыками, которым очень непросто научить», – мнение Сергея Самсонова.
Фанаты «Каролины» в восторге, последняя возможность за следующие пару недель поболеть дома за Свечникова у них будет в игре против «Коламбуса». Дальше «Каролина» сыграет четыре выездных матча.