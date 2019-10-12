Как хорош Свечников на старте сезона НХЛ: лидер лиги по показателю полезности и голевым пасам

«Каролина» стартовала с пяти побед в новом сезоне НХЛ (две из них в овертайме, еще одна – по буллитам), и теперь все хвалят 19-летнего Андрея Свечникова. В прошлом сезоне он отметился 37 очками по системе «гол плюс пас», в этом – начал стремительно набирать их уже на старте, сейчас их – целых восемь.

За пять туров:

Гол в ворота «Айлендерс» (5:2), последний в матче;

Семь голевых передач за последние четыре игры. Никто чаще Свечникова не ассистирует в этом сезоне;

Показатель полезности – «+7». Это лучший результат во всей лиге.

Свечников временами выделялся и в прошлом сезоне, но весной максимальное внимание к нему привлек неигровой эпизод. В третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Вашингтона» Свечников подрался с Александром Овечкиным, был отправлен в нокаут и в той игре на льду больше не появился. Овечкин последний раз до этого дрался во время игры в 2010 году.