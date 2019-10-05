Каждую ночь кто-то из русских впервые играет в НХЛ. Запомните всего один, но важный дебют

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» (2:1). Сама игра интересна не только из-за результата. За «Вашингтон» наконец-то дебютировал вратарь Илья Самсонов. В первой же игре он отбил 25 бросков и одержал победу. Самсонов – четвертый вратарь из России, который дебютировал в НХЛ с победного результата. Эту информацию дает телеграм-канал «Эпицентр».

Еще три таких же успешных парня: Семен Варламов, Сергей Бобровский и Андрей Василевский . Все потом закрепились в НХЛ и даже номинировались на призы лучшему вратарю сезона. Самсонов для первого матча отыграл неплохо, а впереди явно хорошее будущее. «Думал, что буду нервничать, но ребята помогли, все нормально», – говорил сам вратарь.

В «Вашингтоне» есть традиция: одному из игроков сразу после победы дают шлем бейсбольной команды «Вашингтон Нэшиналз». Если ты еще и новичок, то обязательно получишь полотенце с кремом для бритья. Самсонову оно прилетело прямо во время интервью. Он посмеялся, размазал все по лицу и продолжил говорить даже в таком виде.