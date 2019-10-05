Каждую ночь кто-то из русских впервые играет в НХЛ. Запомните всего один, но важный дебют
«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» (2:1). Сама игра интересна не только из-за результата. За «Вашингтон» наконец-то дебютировал вратарь Илья Самсонов. В первой же игре он отбил 25 бросков и одержал победу. Самсонов – четвертый вратарь из России, который дебютировал в НХЛ с победного результата. Эту информацию дает телеграм-канал «Эпицентр».
Еще три таких же успешных парня: Семен Варламов, Сергей Бобровский и Андрей Василевский. Все потом закрепились в НХЛ и даже номинировались на призы лучшему вратарю сезона. Самсонов для первого матча отыграл неплохо, а впереди явно хорошее будущее. «Думал, что буду нервничать, но ребята помогли, все нормально», – говорил сам вратарь.
В «Вашингтоне» есть традиция: одному из игроков сразу после победы дают шлем бейсбольной команды «Вашингтон Нэшиналз». Если ты еще и новичок, то обязательно получишь полотенце с кремом для бритья. Самсонову оно прилетело прямо во время интервью. Он посмеялся, размазал все по лицу и продолжил говорить даже в таком виде.
Вы зря забыли, кто такой Самсонов
Карьера Самсонова в НХЛ пока складывается тяжело. Он уехал из России еще год назад, но до этого момента только несколько раз попадал на скамейку. Весь сезон Самсонов рубился в АХЛ в команде «Херши Беарз», хотя партнеры, функционеры и скауты прогнозировали дебют еще раньше. Не получилось.
Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин весной рассказывал, что Самсонов поторопился с отъездом в НХЛ. В «Металлурге» он был вратарем ротации, но даже так отыграл в КХЛ приличное количество матчей. Самсонов дебютировал еще в сезоне-2014/15, а всего за четыре года провел в КХЛ 82 игры. Успел выиграть и Кубок Гагарина.
«Вашингтон» разглядел его уже давно. Вот так Самсонова еще в 2015-м выбрали на драфте НХЛ.
Пусть вас не смущает, что Самсонов не играл в НХЛ целый год. У основного вратаря Холтби наступил последний год контракта. Его сменщик Копли отправился на драфт отказов. Сейчас «Вашингтон» верит именно в 22-летнего Самсонова, пусть в ближайшее время он вряд ли проведет очень много матчей.
«Он сыграет еще несколько встреч, но цель состоит в том, чтобы продолжать развиваться, учиться и расти. Очевидно, что это другая лига, но он уже стал лучше по карьере. Развитие – цель, и она не исчезла. Самсонов должен бороться за игровое время, как делал это раньше», – уже объяснил тренер вратарей Скотт Мюррей.