Илья Самсонов

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Хоккей
Самсонов подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год
#Вашингтон
Хоккей
Самсонов не сыграет за Россию на ЧМ в Риге. «Вашингтон» не отпустил его из-за медицинской реабилитации
#Илья Самсонов
Хоккей
Сборная России ждет Самсонова, Орлова и Тарасенко на ЧМ-2021. Овечкин не приедет
#Россия (х)
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в матче с 12 голами. Самсонов травмировался на 30-й секунде, но вернулся на лед
#НХЛ
Хоккей
Русские игроки «Вашингтона» нарушили протокол по коронавирусу. Клуб оштрафован
#Вашингтон
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Гол из НХЛ, который сложно увидеть. Шайба попала в камеру внутри ворот 🎥
#Колтон Севиур
Нелепости с вратарями, травма лидера, месть бывшего тренера – так из Кубка Стэнли вылетела самая русская команда
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#Вашингтон
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Каждую ночь кто-то из русских впервые играет в НХЛ. Запомните всего один, но важный дебют
#Илья Самсонов
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