Русские игроки «Вашингтона» нарушили протокол по коронавирусу. Они не сыграют в ближайших матчах НХЛ

Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов внесены в специальный реестр игроков, которые нарушили протокол по коронавирусу.

Точное время их отсутствия в матчах НХЛ пока не раскрывается. Известно, что игроки собирались в гостиничном номере за пределами установленных зон безопасности. Клуб оштрафован на 100 тысяч долларов.

«Вашингтон» и Александр Овечкин уже выступили с официальным заявлением. Клуб разочарован, Овечкин говорит об усвоенном уроке.