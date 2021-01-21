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Александр Овечкин
Евгений Кузнецов
Илья Самсонов
Дмитрий Орлов
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#Вашингтон #коронавирус #Александр Овечкин #Хоккей #Евгений Кузнецов #Илья Самсонов #Дмитрий Орлов

Русские игроки «Вашингтона» нарушили протокол по коронавирусу. Они не сыграют в ближайших матчах НХЛ

23 минуты назад

Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов внесены в специальный реестр игроков, которые нарушили протокол по коронавирусу.

Точное время их отсутствия в матчах НХЛ пока не раскрывается. Известно, что игроки собирались в гостиничном номере за пределами установленных зон безопасности. Клуб оштрафован на 100 тысяч долларов.

«Вашингтон» и Александр Овечкин уже выступили с официальным заявлением. Клуб разочарован, Овечкин говорит об усвоенном уроке.

«Вашингтон» в этом сезоне дважды обыграл «Баффало» и два раза проиграл «Питтсбургу». Клубы НХЛ играют только с соперниками по дивизиону из-за ситуации с коронавирусом.

Овечкин забил первый гол в сезоне НХЛ

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