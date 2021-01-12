Каким будет новый сезон НХЛ: повторение матчей, доминирование русских вратарей, миллиардные потери

📌 В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждого дивизиона. Первые два раунда плей-офф тоже пройдут с играми внутри дивизионов: лучший сыграет с худшим.

📌 NHL Outdoors at Lake Tahoe – уникальный проект от НХЛ. В рамках него состоятся два матча на открытом воздухе. На озере Тахо сыграют «Колорадо», «Вегас», «Бостон» и «Филадельфия».

📌 Лига составила сразу 12 протоколов безопасности. Их общий объем – 213 страниц. Большинство команд НХЛ начинают сезон без зрителей, но в будущем смогут частично заполнять трибуны.

Почему все именно так?

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн уже сказал, что НХЛ проводит сезон только ради фанатов: «Правильнее будет сказать, что клубы и лига потеряют больше денег, если мы не закроемся и будем играть . Но владельцы клубов единогласно высказались за такой вариант, потому что они понимают, насколько это важно для болельщиков и хоккея в целом».

Беттмэн оценивает возможные потери в миллиарды долларов. НХЛ максимально подстраивается под коронавирусное время. Старт сезона предсказуемо сдвинут из-за позднего окончания прошлого. Основная проблема здесь только с теми клубами, которые были внизу еще во время приостановки прошлого сезона. Они не попали в пузырь, их хоккеисты не имели практику.

Некоторые клубы в этот момент позаботились о молодых игроках. Это новый плюс в отношениях НХЛ и КХЛ. В клубы КХЛ уехали в аренду сразу несколько молодых хоккеистов. Яркий пример – «Нэшвилл». Яков Тренин приезжал в СКА, провел там 21 матч, а к старту сезона уехал обратно в НХЛ. Егор Афанасьев тоже приехал из «Нэшвилла», но останется в ЦСКА до конца сезона КХЛ.