Каким будет новый сезон НХЛ: повторение матчей, доминирование русских вратарей, миллиардные потери
Детали старта сезона НХЛ
📌 Сезон в НХЛ стартует 14 января и завершится 9 мая. Он пройдет по укороченной форме – каждый клуб проведет по 56 матчей. Обычно в регулярном сезоне играется по 82 встречи.
📌 Каждый клуб сыграет только против команд из своего дивизиона. Всего в НХЛ четыре новых дивизиона. Перемещения ограничены, поэтому канадские клубы – в отдельном.
📌 В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждого дивизиона. Первые два раунда плей-офф тоже пройдут с играми внутри дивизионов: лучший сыграет с худшим.
📌 NHL Outdoors at Lake Tahoe – уникальный проект от НХЛ. В рамках него состоятся два матча на открытом воздухе. На озере Тахо сыграют «Колорадо», «Вегас», «Бостон» и «Филадельфия».
📌 Лига составила сразу 12 протоколов безопасности. Их общий объем – 213 страниц. Большинство команд НХЛ начинают сезон без зрителей, но в будущем смогут частично заполнять трибуны.
Почему все именно так?
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн уже сказал, что НХЛ проводит сезон только ради фанатов: «Правильнее будет сказать, что клубы и лига потеряют больше денег, если мы не закроемся и будем играть. Но владельцы клубов единогласно высказались за такой вариант, потому что они понимают, насколько это важно для болельщиков и хоккея в целом».
Беттмэн оценивает возможные потери в миллиарды долларов. НХЛ максимально подстраивается под коронавирусное время. Старт сезона предсказуемо сдвинут из-за позднего окончания прошлого. Основная проблема здесь только с теми клубами, которые были внизу еще во время приостановки прошлого сезона. Они не попали в пузырь, их хоккеисты не имели практику.
Некоторые клубы в этот момент позаботились о молодых игроках. Это новый плюс в отношениях НХЛ и КХЛ. В клубы КХЛ уехали в аренду сразу несколько молодых хоккеистов. Яркий пример – «Нэшвилл». Яков Тренин приезжал в СКА, провел там 21 матч, а к старту сезона уехал обратно в НХЛ. Егор Афанасьев тоже приехал из «Нэшвилла», но останется в ЦСКА до конца сезона КХЛ.
Интересная ситуация получилась с Микко Лехтоненом. Защитник-бомбардир из «Йокерита» был лидером клуба в прошлом сезоне. Подписал контракт с «Торонто», чтобы потом вернуться в «Йокерит» еще на 17 матчей. Лехтонен набрал 17 очков, получил практику, а дальше сам прервал аренду ради возвращения в НХЛ. Это случилось за полтора месяца до старта сезона.
За какими командами следить?
«Тампа Бэй». Чемпион меняется и подстраивается под обстоятельства. «Тампа» едва вписалась в потолок зарплат. Для этого избавилась от второстепенных игроков и вынесла за пределы платежки контракт Кучерова. Тот пропустит целый сезон из-за травмы бедра, но еще может сыграть в плей-офф. На главную роль в защите «Тампы» в этот момент планируется Сергачев.
«Нью-Йорк Рейнджерс». Вратарская бригада из Шестеркина и Георгиева наконец-то не имеет равного конкурента. Артемий Панарин уже провел вводный сезон в новом клубе. Ко всем талантам добавился еще и Лафренье, которого клуб даже не пустил на МЧМ. Потолок этой команды больше, чем пара лишних раундов плей-офф.
«Оттава». Команда, которая работает по специальному плану от владельца. «Оттава» поменяла кучу ведущих игроков и набрала состав из молодежи. Звезда МЧМ Тим Штюцле уже готовится играть в старте клуба НХЛ. Владелец «Оттавы» Мелник объясняет: торопить молодежь с развитием никто не будет, но в ближайшие три сезона клуб нацелен на Кубок Стэнли.
«Миннесота» – команда из категории «Оттавы». Главной целью будет попадание в плей-офф, где может удивить любой клуб. «Миннесота» теперь зависит от Кирилла Капризова, который уже тренируется в первом звене. «Каролина» интересна прогрессом Андрея Свечникова. «Вашингтон» и «Питтсбург» перестраиваются под полноценную борьбу за Кубок Стэнли.
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Что еще происходит вокруг старта сезона?
🚑 Для «Далласа» откладывается старт сезона. В команде выявлены заболевшие коронавирусом. Клуб закрыл базу и начнет минимум на неделю позже.
👑 Александр Овечкин постоянно отвечает на вопросы о новом контракте с «Вашингтоном». По старому остался год, переговоры будут уже во время сезона.
📺 NBC Sports убрал с эфиров аналитика, который допустил сексизм во время матча плей-офф. Он работал на канале 14 лет.
🏒 Здено Хара теперь играет за «Вашингтон». 43-летний защитник провел 14 сезонов в «Бостоне». Он уже забивает на тренировках в новом клубе.
💰 Теперь игрок может наносить на шлем рекламное изображение. Так клубы повысят свои доходы во время пандемии коронавируса.
🥅 Тренд сезона – доминирование русских вратарей. Илья Самсонов станет основным в «Вашингтоне». Сорокин и Варламов будут вдвоем конкурировать в «Айлендерс».
Где и как смотреть новый сезон НХЛ?
Есть три варианта: «Яндекс», Wink, «Матч ТВ». «Матч ТВ» договорился о бесплатном показе игр, но в эфир попадут только главные из них. Уже 14 января в 01:30 там будет трансляция матча «Филадельфия» – «Питтсбург». Она же есть и в расписании на «Яндексе», который с нового сезона меняет политику по трансляциям матчей.
«Яндекс» бесплатно и в полном объеме транслировал весь прошлый сезон. Теперь для качественного просмотра необходима подписка «Яндекс.Плюс» или на сервис Wink. «Яндекс» покажет бесплатно только отдельные игры. Об этом пишет комментатор Андрей Менг. Больше информации ожидается в официальном пресс-релизе, который появится 13 января.
РБК дает дополнительную информацию о показе матчей. Подписчики «Яндекс.Плюс» и Wink посмотрят все игры без рекламы. «Матч ТВ» покажет в прямом эфире до 56 игр.
Полезные ссылки на места, где будут интересные моменты во время сезона:
- Официальный твиттер НХЛ
- Sportsnet
- BarDown
- «Яндекс.Эфир» (кроме трансляций – бесплатные обзоры)