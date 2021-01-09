Самый дорогой вратарь НХЛ отыграет сезон в шлеме киборга. Работа над ним заняла 250 часов 🤖

Кэри Прайс из «Монреаля» – самый дорогой вратарь НХЛ. Он зарабатывает по контракту 10,5 миллиона долларов за сезон. Срок действия соглашения завершится в 2026 году – тогда Прайсу будет уже 38 лет. Никто из вратарей лиги столько не зарабатывает.

С «Монреалем» Прайс не выигрывает ничего глобального, но все равно удивляет. Перед сезоном-2020/21 он обратился к дизайнеру Джордону Буржо. В последние годы Прайс чаще играл в классической маске с логотипом «Монреаля». Буржо подготовил для него совершенно новый вратарский шлем.

В нескольких постах в инстаграме Буржо показал весь процесс подготовки рисунка. Он рассказал, что в дизайне есть отсылки к легендам «Монреаля». И пояснил такое: «Информация о вратарях из прошлого и их мощь будто передаются в его мозг и глаз».

Таким получился окончательный вид нового шлема Прайса. Буржо доделал его до конца только 8 января: