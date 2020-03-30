Игрока Бундеслиги называют «Спартаком» – он 7 лет играет в шлеме. И даже забивает головой

Если вы не смотрите Бундеслигу, то имя Клауса Гьясулы вам ни о чем не скажет. 30-летний албанский защитник, всю жизнь играет в Германии за слабые клубы и только прошлым летом познакомился с Бундеслигой.

Выход «Падерборна» в Бундеслигу по итогам прошлого сезона был сенсацией. Клуб пропустил 50 голов (даже пятая с конца команда лиги получила меньше), но оставил позади в таблице и «Унион» (тот выиграл в стыках), и, что более важно – «Гамбург», который никак не может вернуться обратно.

В сезон клуб входил с невероятно дешевым по стоимости составом – всего 24 миллиона евро, в сравнении с этим даже наша «Уфа» стоила на миллион дороже. «Падерборн» трепал нервы «Баварии» (проиграл лишь в конце) и дортмундской «Боруссии» (вел 3:0 на «Сигнал-Идуне», сыграли 3:3), но в таблице идет последним с отставанием в шесть очков от зоны стыков.