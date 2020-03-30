Игрока Бундеслиги называют «Спартаком» – он 7 лет играет в шлеме. И даже забивает головой
Если вы не смотрите Бундеслигу, то имя Клауса Гьясулы вам ни о чем не скажет. 30-летний албанский защитник, всю жизнь играет в Германии за слабые клубы и только прошлым летом познакомился с Бундеслигой.
Выход «Падерборна» в Бундеслигу по итогам прошлого сезона был сенсацией. Клуб пропустил 50 голов (даже пятая с конца команда лиги получила меньше), но оставил позади в таблице и «Унион» (тот выиграл в стыках), и, что более важно – «Гамбург», который никак не может вернуться обратно.
В сезон клуб входил с невероятно дешевым по стоимости составом – всего 24 миллиона евро, в сравнении с этим даже наша «Уфа» стоила на миллион дороже. «Падерборн» трепал нервы «Баварии» (проиграл лишь в конце) и дортмундской «Боруссии» (вел 3:0 на «Сигнал-Идуне», сыграли 3:3), но в таблице идет последним с отставанием в шесть очков от зоны стыков.
Внешне Клаус Гьясула – самый заметный из всех игроков «Падерборна», он носит шлем, в котором играет очень давно. Семь лет назад Гьясула сломал скулу в одной из игр за «Оффенбах», получив, по его словам, удар головой от двухметрового нападающего. «В следующем сезоне я вышел играть без шлема, и в первой же игре наш вратарь ударил меня по тому же больному месту. Так что с тех пор ношу его – и для головы, и для собственного спокойствия», – рассказал Гьясула.
Поначалу шлем не принимали – слишком жесткий, поэтому опасный для соперников. Добавили пену – проверку прошел. «Теперь соперникам в столкновении со мной даже удобнее, чем если бы они просто сталкивались с головой», – говорил игрок.
У Гьясулы только один шлем. Что будет если его потерять? Он признается, что не думал об этом, но однажды забыл дома перед тестовым матчем – пришлось играть осторожнее. На тренировках Гьясула обходится без шлема – большая часть стыков происходит на земле, а не в воздухе.
Мешает ли он? «Справа мой угол обзора немного ограничен, так как часть шлема защищает скулу – признался Гьясула. – Так что это может замедлить движение, но я привык. Куда сложнее теперь играть головой».
Высказываются ли соперники по поводу шлема? «Уже нет, хотя в низших лигах можно ожидать что-то подобное. А партнеры по «Падерборну» называют меня «Гладиатор» или «Спартак». Я расцениваю это как комплимент».
Гьясуле приписывали цитату о том, что хорошо бы всем в футболе играть в шлемах, но сам игрок рассуждал иначе: «Просто есть игроки, которые больше склонны к травмам головы, как Крамер или братья Бендеры, так что, возможно, в таких случаях лучше играть в шлеме, чтобы после карьеры не было последствий».
Гьясула заметен не только из-за шлема, он еще и регулярно хватает желтые карточки, даже рекорд Бундеслиги установил – 10 в 18 турах. По итогам 25 туров у него 12 желтых, это абсолютное лидерство в лиге. Недалеко и до рекорда по итогам сезона – в 1990-х по 16 желтых хватали Штефан Эффенберг и Томаш Хайто. Может, из-за шлема он действует более смело?
«Хороший вопрос. Но не могу на него ответить. Я всегда был энергичным парнем, так что не чувствую особой разницы в этом плане со шлемом и без», – ответил футболист.
Гьясула отметился в сезоне не только карточками. Он забил два гола – «Лейпцигу», а еще «Шальке», сумев спасти «Падерборн» от поражения. Говорил, что тяжело бить головой? Но он сделал это, еще и результативно:
Два ассиста тоже у Гьясулы есть. Его голевая передача уберегла «Падерборн» от поражения «Униону». И опять головой!
Были и неудачи. «Падерборн» слишком много пропускает (54 гола, больше только «Вердер»), а сам Гьясула стал, например, соавтором поражения от «Аугсбурга». Сначала он отправился бить пенальти и разбегался так же смешно, как Симоне Дзадза на Евро-2016, и пробил очень слабо – не забил. А затем еще и привез штрафной, с которого соперник положил единственный в матче гол:
«Падерборн» наверняка вылетит, но Гьясула запомнит этот сезон на всю жизнь. «В 26 лет я играл в третьем дивизионе и никогда бы не мог подумать, что сыграю в Бундеслиге. Эта история лишний раз подтверждает, что никогда нельзя сдаваться».