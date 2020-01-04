Новый вратарь «Баварии» – почти как Нойер

Опять вратарь, опять из «Шальке»

В карьере Мануэля Нойера все еще остаются только два клуба. Нойер – воспитанник «Шальке». Там он прошел через молодежный уровень, дебютировал в Бундеслиге и даже стал капитаном. В 2011 году Нойера подписала «Бавария» – в этом клубе он играет и сейчас. Фанаты сначала не принимали Нойера, потому что тот оскорблял их еще с фанатской трибуны «Шальке». Потом все ожидаемо наладилось.

Теперь у «Баварии» появится еще один топ-вратарь. Летом 2020-го Александр Нюбель станет свободным агентом, когда у него завершится контракт с «Шальке». Тогда же Нюбель перейдет в «Баварию». Мюнхенский клуб уже официально объявил о договоренности по его подписанию на пятилетний контракт. Так «Шальке» бесплатно лишится 23-летнего вратаря-капитана. За Нойера здесь хотя бы получили 30 миллионов евро.

Нойер выиграл с «Баварией» семь чемпионских титулов, четыре Кубка Германии и один трофей Лиги чемпионов. Он старше Нюбеля на десять лет, но место в основе отдавать не хочет. Sport Bild проясняет важные детали трансфера: сам Нойер недоволен подписанием Нюбеля, потому что считает себя готовым играть во всех матчах. Нойеру сообщили, что Нюбель проведет в следующем сезоне минимум 15 игр.