Новый вратарь «Баварии» – почти как Нойер
Опять вратарь, опять из «Шальке»
В карьере Мануэля Нойера все еще остаются только два клуба. Нойер – воспитанник «Шальке». Там он прошел через молодежный уровень, дебютировал в Бундеслиге и даже стал капитаном. В 2011 году Нойера подписала «Бавария» – в этом клубе он играет и сейчас. Фанаты сначала не принимали Нойера, потому что тот оскорблял их еще с фанатской трибуны «Шальке». Потом все ожидаемо наладилось.
Теперь у «Баварии» появится еще один топ-вратарь. Летом 2020-го Александр Нюбель станет свободным агентом, когда у него завершится контракт с «Шальке». Тогда же Нюбель перейдет в «Баварию». Мюнхенский клуб уже официально объявил о договоренности по его подписанию на пятилетний контракт. Так «Шальке» бесплатно лишится 23-летнего вратаря-капитана. За Нойера здесь хотя бы получили 30 миллионов евро.
Нойер выиграл с «Баварией» семь чемпионских титулов, четыре Кубка Германии и один трофей Лиги чемпионов. Он старше Нюбеля на десять лет, но место в основе отдавать не хочет. Sport Bild проясняет важные детали трансфера: сам Нойер недоволен подписанием Нюбеля, потому что считает себя готовым играть во всех матчах. Нойеру сообщили, что Нюбель проведет в следующем сезоне минимум 15 игр.
Взрослые карьеры Нойер и Нюбель сильно похожи. Здесь Нюбель тоже дебютировал во взрослом футболе, дорос до капитана и даже отметился странным выходом из ворот. Помните знаменитый полет Нойера за пределы штрафной, когда с центра поля ему забил Станкович? Только в декабре Нюбель тоже улетел из ворот, но в игрока «Айнтрахта». Так, что словил дисквалификацию на четыре матча.
Чем еще интересен Нюбель?
- «Бавария» – второй клуб Нюбеля, где он выйдет на поле в матчах за первую команду. Но здесь же кроется отличие от Нойера. Нюбель – воспитанник «Падерборна». В «Шальке» он попал только в 2015 году, когда за него заплатили 600 тысяч евро. Получается, что «Шальке» вообще потерял в деньгах за вратаря, которого довел до уровня топ-клуба.
- В интервью официальному сайту «Шальке» Нюбель рассказывал, что переживает за «Падерборн»: «Поскольку я вырос там, у меня особые отношения с городом и клубом. За них я всегда скрещиваю пальцы!». В этом сезоне команды пересеклись в Бундеслиге. «Шальке» с Нюбелем в воротах выиграл у «Падерборна» со счетом 5:1.
- Изначально Нюбель вообще не планировал играть в воротах. До 14 лет он бегал в школе «Падерборна» полевым игроком. В «Падерборне» тогда был один тренер вратарей на весь клуб – на тренировки с ним раз в неделю звали игроков академии. Нюбелю так понравилось, что он остался в воротах. Больше позицию он уже не менял.
- Пока Нюбель примечателен своей агрессией на поле. Странный выход из ворот в игре с «Айнтрахтом» – это не первое подобное проявление от Нюбеля. В феврале 2019-го он стал первым вратарем Бундеслиги за два года, которому показали красную карточку. Это произошло в игре с «Боруссией» из Менхенгладбаха.
- Контракт Нойера с «Баварией» действует до 2021 года. Transfermarkt пишет, что клуб обсуждал его продление до 2023-го, но из-за подписания Нюбеля переговоры стали сложнее. В «Баварии» не скрывают, что в перспективе Нюбель заменит Нойера в воротах «Баварии». Пока такую смену вратарей планируют проводить постепенно.
- Талант Нюбеля показывает хотя бы серьезный интерес к его возможному переходу. SPIEGEL утверждает, что на Нюбеля претендовали сразу 12 клубов со всей Европы. Среди них были даже «Атлетико», «МЮ» и «Милан», где и без Нюбеля есть сильные вратари. Сам Нюбель все-таки выбрал «Баварию» – теперь сравнения с Нойером будут не только по карьерному пути.