Александр Нюбель

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Нюбель всего год был основным вратарем «Шальке». Этого хватило для трансфера в «Баварию»
#Александр Нюбель
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Один вратарь «Шальке» сбегает в другой клуб, второй – постоянно ошибается
#Маркус Шуберт
Если не завершить сезон до июля, клубный футбол превратится в хаос
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Новый вратарь «Баварии» – почти как Нойер
#Александр Нюбель
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