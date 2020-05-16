Один вратарь «Шальке» сбегает в другой клуб, второй – постоянно ошибается

К 26-му туру «Шальке» боролся за еврокубки, но даже перед матчем с «Боруссией» имел минусовую разницу мячей (33:36). Основной бедой команды по сезону оказались вратари. Капитан Александр Нюбель затягивал переговоры по контракту, а потом договорился о летнем переходе в «Баварию». Его сразу лишили повязки и места в составе (повлияла и дисквалификация за прыжок в соперника).

Номинально в клубе из-за этого не беспокоились: в запасе сидел перспективный Маркус Шуберт. Летом он перешел свободным агентом из «Динамо Дрездена». За Шуберта: перспектива, возраст (ему всего 21) и растущая трансферная стоимость. Против – его регулярные ошибки. До паузы в чемпионате Шуберт отыграл за «Шальке» шесть матчей Бундеслиги, в них команда пропустила девять голов.

Игра Шуберта устроила боссов только с поправкой на «Баварию», которая забила ему пять. В Шуберта верили всегда. Вот слова спортивного директора «Шальке» Шнайдера в момент его перехода: «Мы очень рады, что подписали исключительно талантливого вратаря. Важным фактором в подписании Маркуса стало решение тренера вратарей Саймона Хенцлера, который очень высоко его оценил».

Иногда у Шуберта получается: