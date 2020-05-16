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#Маркус Шуберт #Футбол #Бундеслига #Александр Нюбель

Один вратарь «Шальке» сбегает в другой клуб, второй – постоянно ошибается

16 мая, 18:20
Александр Плеханов

dpa/Global Look Press

К 26-му туру «Шальке» боролся за еврокубки, но даже перед матчем с «Боруссией» имел минусовую разницу мячей (33:36). Основной бедой команды по сезону оказались вратари. Капитан Александр Нюбель затягивал переговоры по контракту, а потом договорился о летнем переходе в «Баварию». Его сразу лишили повязки и места в составе (повлияла и дисквалификация за прыжок в соперника).

Номинально в клубе из-за этого не беспокоились: в запасе сидел перспективный Маркус Шуберт. Летом он перешел свободным агентом из «Динамо Дрездена». За Шуберта: перспектива, возраст (ему всего 21) и растущая трансферная стоимость. Против – его регулярные ошибки. До паузы в чемпионате Шуберт отыграл за «Шальке» шесть матчей Бундеслиги, в них команда пропустила девять голов.

Игра Шуберта устроила боссов только с поправкой на «Баварию», которая забила ему пять. В Шуберта верили всегда. Вот слова спортивного директора «Шальке» Шнайдера в момент его перехода: «Мы очень рады, что подписали исключительно талантливого вратаря. Важным фактором в подписании Маркуса стало решение тренера вратарей Саймона Хенцлера, который очень высоко его оценил».

Иногда у Шуберта получается:

Но в играх с топ-клубами он выглядит неуверенно. Матч с «Баварией» начался с момента, когда Шуберт выпустил мяч во время обычного навеса. Так Левандовски забил уже на шестой минуте. В игре с «Боруссией» все еще хуже: Шуберт просто отдал мяч сопернику – с этого забили второй гол. В моменте с третьим мячом он не потащил удар Азара, хотя видел момент и мяч летел почти в него.

Всего Шуберт пропустил четыре гола, только за два матча с «Баварией» и «Боруссией» их набралось уже девять. Его «Шальке» за эти две игры не забил ни одного.

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