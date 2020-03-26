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#Футбол #коронавирус #АПЛ #Бундеслига #Александр Нюбель #Хаким Зиеш

Если не завершить сезон до июля, клубный футбол превратится в хаос

26 марта, 16:45
Александр Плеханов

AFLO/Global Look Press

Для начала посмотрите на текущие данные по хоккею и футболу:

  • КХЛ закончила сезон досрочно, хотя отдельные люди (Александр Медведев) допускают возможность доиграть его в августе.
  • НХЛ и НБА хотят продолжения сезона, даже если для этого придется играть летом. Клубы уже занимаются обеспечением доступности арен на этот период.
  • Единая лига ВТБ, кажется, все. Евролига пока еще нацелена на продолжение.

Мы взяли только топ-турниры, которые важны для России и мира. Многие европейские соревнования на национальном уровне уже все окончательно завершили. НХЛ и НБА сильно завязаны на деньгах от плей-офф, рекламе и телеправах, поэтому им важно доиграть (даже если для этого пересмотрят вопрос контрактов). От этого зависит и потолок зарплат – все подробности есть в отдельном материале про экономику спорта.

Xinhua/Global Look Press

УЕФА нашел решение для топ-лиг, но пока без ключевой конкретики

Вся ситуация в футболе упиралась в чемпионат Европы, который стартовал бы уже в середине июня. УЕФА вынужденно перенес его на лето 2021 года – из-за этого ФИФА даже подвинула собственную задумку с обновленным клубным ЧМ. The Athletic пишет, что УЕФА запросил у национальных федераций почти 300 миллионов евро, но досрочное завершение турниров все равно ударит по лигам сильнее.

Прямо сейчас УЕФА называет три возможные даты окончания сезона (информация «СЭ»): 30 июня, 31 июля, 31 августа. Важно, что все чемпионаты должны закончить одновременно, чтобы под них могли переделать регламент и создать новые календари. Приоритет – 30 июня. Sky Sports пишет, что все упирается именно в эту дату. К ней же подгонят и перенесенные еврокубки, хотя УЕФА готов к продлению сезона на любой летний срок.

Проблема с поздним стартом следующего сезона решаема. Можно убрать паузы на игры сборных – это освободит новые даты для клубных календарей. Перенос Евро дал тот самый лишний месяц паузы, который необходим лигам из-за пандемии коронавируса. Внешне все кажется нормальным и адекватным, но в реальности перенос Евро может никак не помочь клубам с доигрыванием сезона. Играть после 30 июня намного сложнее из-за контрактов игроков.

www.imago-images.de/Global Look Press

Контракты и трансферы важнее сбившихся календарей

Как все происходит в нормальное время:

  • Лиги завершаются до конца мая.
  • Контракты игроков заканчиваются либо в мае (редко), либо 30 июня (часто).
  • С 1 июля, если контракт закончился, игрок становится свободным агентом и уходит в другой клуб.
  • Клубы заранее могут договариваться о трансферах. Сделки происходят в июле, когда открывается трансферное окно.

Если ни одна из лиг не примет вариант с досрочным завершением сезона, то надо доиграть до 30 июня. Если доиграть до этой даты не получается, то с уходящими игроками придется подписывать дополнительные соглашения. 17 марта о контрактах игроков РПЛ высказывался Сергей Прядкин – он сказал, что этот вопрос прорабатывается, а лига находится в тесном контакте с УЕФА. Вопросы будут и по тренерам – контракт Юрия Семина с «Локомотивом» вообще истекает 31 мая.

Даже если в индивидуальном случае игрок договорится о временном продлении, это даст много лишних проблем. Европейский футбол живет по общей системе с контрактными и трансферными обязательствами. При одном отхождении от нормы другие команды (которые не договорятся) смогут давить на организацию. Отсюда и желание УЕФА завершить сезон во всех лигах к одной дате – это банальная защита от проблем.

Серьезная сложность связана с игроками, которые уже договорились о трансфере в другие команды. Для примера возьмем две сделки, которые официально подтверждены клубами, лигами и всеми организациями. Вратарь «Шальке» Александр Нюбель переходит в «Баварию» свободным агентом. Так выглядит профиль Нюбеля на портале Transfermarkt – он станет игроком «Баварии» 1 июля 2020 года.

Transfermarkt

Еще одна сделка  даже сложнее. Хаким Зиеш летом станет игроком «Челси». «Аякс» получит за его трансфер 40 миллионов евро. На официальном сайте «Аякса» четко прописано, что Зиеш 1 июля 2020 года становится игроком «Челси». Сделку оформили еще до всех пауз в чемпионатах, но ничего аннулировать уже невозможно. Дальше – вопросы:

  1. Как быть с трансфером Зиеша, если Эредивизи и АПЛ продолжатся после 30 июня?
  2. Как реагировать другим клубам АПЛ, если «Челси» получит усиление прямо во время сезона?
  3. Как вести себя самому Зиешу, который обещал доиграть сезон в «Аяксе»?
  4. Что делать с регламентом всех чемпионатов, трансферным окном и сопутствующими вещами?

Растянуть чемпионат на лето без нарушения каких-то норм фактически невозможно. Доиграть до 30 июня – одно из двух подходящих решений. Второе: не доигрывать вообще.

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