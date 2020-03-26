Если не завершить сезон до июля, клубный футбол превратится в хаос
Для начала посмотрите на текущие данные по хоккею и футболу:
- КХЛ закончила сезон досрочно, хотя отдельные люди (Александр Медведев) допускают возможность доиграть его в августе.
- НХЛ и НБА хотят продолжения сезона, даже если для этого придется играть летом. Клубы уже занимаются обеспечением доступности арен на этот период.
- Единая лига ВТБ, кажется, все. Евролига пока еще нацелена на продолжение.
Мы взяли только топ-турниры, которые важны для России и мира. Многие европейские соревнования на национальном уровне уже все окончательно завершили. НХЛ и НБА сильно завязаны на деньгах от плей-офф, рекламе и телеправах, поэтому им важно доиграть (даже если для этого пересмотрят вопрос контрактов). От этого зависит и потолок зарплат – все подробности есть в отдельном материале про экономику спорта.
УЕФА нашел решение для топ-лиг, но пока без ключевой конкретики
Вся ситуация в футболе упиралась в чемпионат Европы, который стартовал бы уже в середине июня. УЕФА вынужденно перенес его на лето 2021 года – из-за этого ФИФА даже подвинула собственную задумку с обновленным клубным ЧМ. The Athletic пишет, что УЕФА запросил у национальных федераций почти 300 миллионов евро, но досрочное завершение турниров все равно ударит по лигам сильнее.
Прямо сейчас УЕФА называет три возможные даты окончания сезона (информация «СЭ»): 30 июня, 31 июля, 31 августа. Важно, что все чемпионаты должны закончить одновременно, чтобы под них могли переделать регламент и создать новые календари. Приоритет – 30 июня. Sky Sports пишет, что все упирается именно в эту дату. К ней же подгонят и перенесенные еврокубки, хотя УЕФА готов к продлению сезона на любой летний срок.
Проблема с поздним стартом следующего сезона решаема. Можно убрать паузы на игры сборных – это освободит новые даты для клубных календарей. Перенос Евро дал тот самый лишний месяц паузы, который необходим лигам из-за пандемии коронавируса. Внешне все кажется нормальным и адекватным, но в реальности перенос Евро может никак не помочь клубам с доигрыванием сезона. Играть после 30 июня намного сложнее из-за контрактов игроков.
Контракты и трансферы важнее сбившихся календарей
Как все происходит в нормальное время:
- Лиги завершаются до конца мая.
- Контракты игроков заканчиваются либо в мае (редко), либо 30 июня (часто).
- С 1 июля, если контракт закончился, игрок становится свободным агентом и уходит в другой клуб.
- Клубы заранее могут договариваться о трансферах. Сделки происходят в июле, когда открывается трансферное окно.
Если ни одна из лиг не примет вариант с досрочным завершением сезона, то надо доиграть до 30 июня. Если доиграть до этой даты не получается, то с уходящими игроками придется подписывать дополнительные соглашения. 17 марта о контрактах игроков РПЛ высказывался Сергей Прядкин – он сказал, что этот вопрос прорабатывается, а лига находится в тесном контакте с УЕФА. Вопросы будут и по тренерам – контракт Юрия Семина с «Локомотивом» вообще истекает 31 мая.
Даже если в индивидуальном случае игрок договорится о временном продлении, это даст много лишних проблем. Европейский футбол живет по общей системе с контрактными и трансферными обязательствами. При одном отхождении от нормы другие команды (которые не договорятся) смогут давить на организацию. Отсюда и желание УЕФА завершить сезон во всех лигах к одной дате – это банальная защита от проблем.
Серьезная сложность связана с игроками, которые уже договорились о трансфере в другие команды. Для примера возьмем две сделки, которые официально подтверждены клубами, лигами и всеми организациями. Вратарь «Шальке» Александр Нюбель переходит в «Баварию» свободным агентом. Так выглядит профиль Нюбеля на портале Transfermarkt – он станет игроком «Баварии» 1 июля 2020 года.
Еще одна сделка даже сложнее. Хаким Зиеш летом станет игроком «Челси». «Аякс» получит за его трансфер 40 миллионов евро. На официальном сайте «Аякса» четко прописано, что Зиеш 1 июля 2020 года становится игроком «Челси». Сделку оформили еще до всех пауз в чемпионатах, но ничего аннулировать уже невозможно. Дальше – вопросы:
- Как быть с трансфером Зиеша, если Эредивизи и АПЛ продолжатся после 30 июня?
- Как реагировать другим клубам АПЛ, если «Челси» получит усиление прямо во время сезона?
- Как вести себя самому Зиешу, который обещал доиграть сезон в «Аяксе»?
- Что делать с регламентом всех чемпионатов, трансферным окном и сопутствующими вещами?
Растянуть чемпионат на лето без нарушения каких-то норм фактически невозможно. Доиграть до 30 июня – одно из двух подходящих решений. Второе: не доигрывать вообще.