Если не завершить сезон до июля, клубный футбол превратится в хаос

УЕФА нашел решение для топ-лиг, но пока без ключевой конкретики

Вся ситуация в футболе упиралась в чемпионат Европы, который стартовал бы уже в середине июня. УЕФА вынужденно перенес его на лето 2021 года – из-за этого ФИФА даже подвинула собственную задумку с обновленным клубным ЧМ. The Athletic пишет, что УЕФА запросил у национальных федераций почти 300 миллионов евро, но досрочное завершение турниров все равно ударит по лигам сильнее.

Прямо сейчас УЕФА называет три возможные даты окончания сезона (информация «СЭ»): 30 июня, 31 июля, 31 августа. Важно, что все чемпионаты должны закончить одновременно, чтобы под них могли переделать регламент и создать новые календари. Приоритет – 30 июня. Sky Sports пишет, что все упирается именно в эту дату. К ней же подгонят и перенесенные еврокубки, хотя УЕФА готов к продлению сезона на любой летний срок.

Проблема с поздним стартом следующего сезона решаема. Можно убрать паузы на игры сборных – это освободит новые даты для клубных календарей. Перенос Евро дал тот самый лишний месяц паузы, который необходим лигам из-за пандемии коронавируса. Внешне все кажется нормальным и адекватным, но в реальности перенос Евро может никак не помочь клубам с доигрыванием сезона. Играть после 30 июня намного сложнее из-за контрактов игроков.