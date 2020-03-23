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Тибо Куртуа
Роберт Шварцман
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#Формула 1 #коронавирус #автогонки #Роберт Шварцман #Тибо Куртуа

Из-за коронавируса Формула 1 тоже ушла в онлайн. Провела виртуальный кубок, в котором участвовал Куртуа

23 марта, 01:03

AFLO/Global Look Press

Первые шесть гонок Формулы 1 были отложены из-за эпидемии коронавируса, распространившейся по всему миру. Поэтому организация вместе с VeloceEsports (киберспортивная организация, которая проводит виртуальные соревнования по автогонкам) решили провести гонки в режиме онлайн. Для привлечения дополнительного внимания – пригласить звездных участников.

Организаторы сделали гонку длиной в 50% от реальной – то есть 28 кругов. Стартовые позиции определялись небольшой квалификацией.

Первая гонка («не Гран-при Бахрейна») привлекла приглашением Тибо Куртуа. Он два часа стримил гонку на своем канале в Twitch. Во время своего эфира он сказал: «Я так счастлив, я всегда мечтал посоревноваться с лучшими пилотами. Теперь у меня получилось сделать это». Куртуа завершил первый заезд на 13 месте, второй – на 12-м.

В этой гонке лучшими были киберспортмены: Дани Березнай (пилот F1 Esports Series) стал победителем первого заезда, симрейсер Чем Болукбаси – во втором. Среди реальных гонщиков отличились Николя Латифи и Ландро Норрис (заняли соответственно 5 и 7 места в первой гонке, а Норрис еще и стримил гонку на своем канале в Twitch).

Вторая гонка была серьезнее. Так выглядел состав участников:

канал Формулы 1 на ютубе

канал Формулы 1 на ютубе

Там было больше звезд: наш чемпион Формулы 3 Роберт Шварцман, Ник Хэмилтон (брат Льюиса Хэмилтона), гольфист Иан Полтер, певец Лиам Пэйн, пилот Чжоу Гуаньюй. В сумме в гонке участвовали 11 профессиональных пилота. Перед гонкой была студия, с тремя ведущими (в их состав входили ведущие радио BBC Radio 5 Джек Николлс и Джолион Палмер): они разбирали теоретические исходы этой гонки. 

Так выглядит топ-3 по итогам этой гонки:

1. Чжоу Гуаньюй (пилот «Рено»).

2. Стоффель Вандорн (гонщик Формулы Е).

3. Филипп Энг.

Шварцман по ходу сошел с гонки из-за повреждений болида.

Главным моментом этой гонки было плохое соединение сразу у нескольких гонщиков: Норрис, Шварцман мучались в квалификации, их по несколько раз откидывало назад. У второго неудачи продолжились на старте. В самом начале гонке произошел такой момент. Команда Мерседес в твиттере оценила его.

Здесь мы говорим о Формуле 1:
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