Из-за коронавируса Формула 1 тоже ушла в онлайн. Провела виртуальный кубок, в котором участвовал Куртуа

Первые шесть гонок Формулы 1 были отложены из-за эпидемии коронавируса, распространившейся по всему миру. Поэтому организация вместе с VeloceEsports (киберспортивная организация, которая проводит виртуальные соревнования по автогонкам) решили провести гонки в режиме онлайн. Для привлечения дополнительного внимания – пригласить звездных участников.

Организаторы сделали гонку длиной в 50% от реальной – то есть 28 кругов. Стартовые позиции определялись небольшой квалификацией.

Первая гонка («не Гран-при Бахрейна») привлекла приглашением Тибо Куртуа. Он два часа стримил гонку на своем канале в Twitch. Во время своего эфира он сказал: «Я так счастлив, я всегда мечтал посоревноваться с лучшими пилотами. Теперь у меня получилось сделать это». Куртуа завершил первый заезд на 13 месте, второй – на 12-м.