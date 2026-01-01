коронавирус

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В 2020 году в мире была объявлена пандемия коронавируса
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Хоккей
У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
#Россия (х)
Разное
За три недели положительный тест на коронавирус сдали 72 человека, которые приехали на Олимпиаду в Пекин. Среди них нет спортсменов
#Олимпиада-2022
Олимпиада
МОК ужесточит антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине: «Замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира»
#Олимпиада-2022
Хоккей
Отменен матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев»: у гостей 26 случаев коронавируса
#КХЛ
Футбол
Гвардиола заразился коронавирусом. Он не поедет на матч Кубка Англии
#Хосеп Гвардиола
Хоккей
МЧМ-2022 отменен из-за коронавируса
#МЧМ-2022
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Материалы
Коронавирус правда возвращается? Разбираем цифры заболевших и последние новости об ограничениях
#коронавирус
Почему в мире опять растет число заражений коронавирусом: что именно на это влияет и будет ли новая волна в России
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#коронавирус
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Разбираем все про скандал с Борисом Джонсоном: он делал вечеринки в пандемию, пока жители Великобритании сидели под строгим карантином
#Борис Джонсон
Рабочие по сборке MacBook в Шанхае два месяца живут на заводе и не видят семьи – теперь они бастуют против коронавирусных запретов
#Apple
Как сейчас дела с ношением масок в разных странах мира
#коронавирус
Что будет с коронавирусом в России в 2022 году: какие прогнозы, когда закончится пандемия
#коронавирус
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