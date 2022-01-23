За три недели положительный тест на коронавирус сдали 72 человека, которые приехали на Олимпиаду в Пекин. Среди них нет спортсменов

23 января, 17:27

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и продлится до 22 февраля. Пока что туда прибывают спортсмены, тренеры и персонал сборных. 23 января Оргкомитет Олимпиады-2022 отчитался по числу положительных тестов на коронавирус: В период со 4 по 22 января в Пекин приехали 2586 человек, которые связаны с Олимпиадой.

72 из них сдали положительные тесты.

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