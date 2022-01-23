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#Олимпиада-2022 #коронавирус

За три недели положительный тест на коронавирус сдали 72 человека, которые приехали на Олимпиаду в Пекин. Среди них нет спортсменов

23 января, 17:27

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и продлится до 22 февраля. Пока что туда прибывают спортсмены, тренеры и персонал сборных.

23 января Оргкомитет Олимпиады-2022 отчитался по числу положительных тестов на коронавирус:

  • В период со 4 по 22 января в Пекин приехали 2586 человек, которые связаны с Олимпиадой.
  • 72 из них сдали положительные тесты.
  • Ни один из спортсменов не заразился коронавирусом.
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Источник:
Оргкомитет Пекина-2022
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