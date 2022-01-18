Как понять керлинг и больше не смеяться. Почему игроки носят разные ботинки, из чего сделаны камни, кто ест пиццу прямо на льду

Первый зарегистрированный матч произошел в 1541 году. Он состоялся в аббатстве Пейсли между монахом Джоном Склейтером и родственником аббата Гэвином Гамильтоном. Позднее шотландцы, путешествуя в Северную Америку, распространили керлинг по мире. В Америке первый керлинг-клуб появился уже в 1828 году, в соседней Канаде – вообще в 1807-м. В сотрудничестве с шотландскими спортсменами американцы и канадцы написали первые международные правила керлинга в 1838 году.

Примерно с того же времени начали появляться закрытые помещения, в которых игроки тренировались круглый год и не зависели от погоды. В Шотландии сохранилась традиция, которую местные называют «Зимней классикой». Как и в хоккее, она означает игру на открытом воздухе в зимние месяцы. Это больше забава, потому что профессиональные игроки считают: на результат игры влияет не только лед, но и внешние воздействия: ветер, солнечные лучи, неравномерность замерзшей реки и т.д.

Если смотреть шире, керлинг – это концепция игры, которая повторяется у многих народов мира и прочно вошла в культуру разных стран. Правила или условия игры отличаются, но суть одна и та же: соревнования на точность через метание/броски неких предметов, которые выполняются в умеренной физической нагрузке вместо изматывающей интенсивности и сочетают разминку тела с разговорами по ходу игры.

Самый известный аналог – петанк (петанг или лионский буль), который появился во Франции. Международная Федерация петанка планирует, что игра попадет в список Олимпийских видов спорта либо к 2024 году, либо к 2028-му. В петанке примерно тот же смысл: нужно бросать металлический шар, чтобы он был ближе к центру, чем шар соперника. И играется все это не на льду, а на песке или песчаном дворе.

Петанк – важная народная игра для французов, в которую играют и дети в школе, и пенсионеры ленивыми солнечными вечерами. Конечно, вокруг петанка полно историй. Например, в 1792 году игра на территории марсельского монастыря закончилась большим взрывом. В то время производство идеально гладких шаров стоило очень дорого, поэтому жители воровали ядра с военных складов. Рядом с монастырем был склад с бочками пороха. После одного броска произошел взрыв – погибло более 50 человек.