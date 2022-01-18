Как понять керлинг и больше не смеяться. Почему игроки носят разные ботинки, из чего сделаны камни, кто ест пиццу прямо на льду
Мы привыкли, что керлинг – один из видов спорта на зимней Олимпиаде. Привыкли, но до сих пор не поняли: какая-то игра, где одни люди бросают камень, а другие катаются по льду и трут его щетками. Кажется, ни про какой другой вид спорта не шутят так часто.
Но керлинг – серьезный вид спорта с вековыми традициями. Этот материал все объяснит и покажет керлинг по-новому.
Правила керлинга коротко и понятно
🥌 В одном матче участвуют две команды по четыре человека. Они кидают 42-фунтовые камни. Главная идея – бросить эти камни как можно ближе к центру.
🥌 Один ход команды – в выбросе 16 камней. Бросающий обязан опустить ручку камня после пересечения линии броска.
🥌 Игроки трут специальными щетками траекторию движения перед камнями, чтобы помочь ему проехать дальше или замедлить. Короче, настроить путь камня уже после его броска.
🥌 После броска всех 16 камней подсчитывают. Побеждает та команда, чьи камни окажутся ближе к центральному кругу.
🥌 Если команда побеждает, то выигрывает энд. Это значит, что она первой бросит камень в следующем энде.
🥌 Побеждает та команда, которая в 10 эндах набрала больше всего очков. Если после 10 эндов ничья по очкам, то назначается экстра-энд. Его победитель считается победителем матча.
Некоторые определения в керлинге:
📓 Свип – натирание льда щетками.
📓 Нулевой энд – энд, в котором команды не набрали ни одного очка.
📓 Хаммер – последний бросок в энде.
📓 Кража – победа в энде той командой, у которой не было преимущества последнего камня в одном энде.
📓 Ведущий – игрок, который выполняет первый и второй броски в команде.
📓 Шот – бросок камня.
📓 Слайдер – специальное покрытие на обуви, чтобы игрок не скользил по льду. У профессиональных игроков слайдер встроен в обувь.
В 1967 году появилась Международная Федерация керлинга. В 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне Международный олимпийский комитет присвоил керлингу статус медальных соревнований для мужчин и для женщин. В 1998-м керлинг дебютировал на Олимпийских играх в Нагано. В мужских соревнованиях победила Швейцария, в женских – Канада.
Керлинг придумали и развили шотландцы. Летние виды керлинга есть по всей Европе: в нечто подобное рубились и во французских дворах, и на атлантических кораблях
У керлинга долгая и богатая история. Первые записи о похожей игре появились в XVI веке. Тогда ее распространяли клубы из Шотландии, но голландцы спорят с этим и считают, что впервые в керлинг сыграли именно они. Там керлинг был игрой для высоких классов общества, но зимой на застывших реках рубились и обычные люди. И если более богатые семьи использовали специальное оборудование, то бедные обходились обычными палками и камнями.
Первый зарегистрированный матч произошел в 1541 году. Он состоялся в аббатстве Пейсли между монахом Джоном Склейтером и родственником аббата Гэвином Гамильтоном. Позднее шотландцы, путешествуя в Северную Америку, распространили керлинг по мире. В Америке первый керлинг-клуб появился уже в 1828 году, в соседней Канаде – вообще в 1807-м. В сотрудничестве с шотландскими спортсменами американцы и канадцы написали первые международные правила керлинга в 1838 году.
Примерно с того же времени начали появляться закрытые помещения, в которых игроки тренировались круглый год и не зависели от погоды. В Шотландии сохранилась традиция, которую местные называют «Зимней классикой». Как и в хоккее, она означает игру на открытом воздухе в зимние месяцы. Это больше забава, потому что профессиональные игроки считают: на результат игры влияет не только лед, но и внешние воздействия: ветер, солнечные лучи, неравномерность замерзшей реки и т.д.
Если смотреть шире, керлинг – это концепция игры, которая повторяется у многих народов мира и прочно вошла в культуру разных стран. Правила или условия игры отличаются, но суть одна и та же: соревнования на точность через метание/броски неких предметов, которые выполняются в умеренной физической нагрузке вместо изматывающей интенсивности и сочетают разминку тела с разговорами по ходу игры.
Самый известный аналог – петанк (петанг или лионский буль), который появился во Франции. Международная Федерация петанка планирует, что игра попадет в список Олимпийских видов спорта либо к 2024 году, либо к 2028-му. В петанке примерно тот же смысл: нужно бросать металлический шар, чтобы он был ближе к центру, чем шар соперника. И играется все это не на льду, а на песке или песчаном дворе.
Петанк – важная народная игра для французов, в которую играют и дети в школе, и пенсионеры ленивыми солнечными вечерами. Конечно, вокруг петанка полно историй. Например, в 1792 году игра на территории марсельского монастыря закончилась большим взрывом. В то время производство идеально гладких шаров стоило очень дорого, поэтому жители воровали ядра с военных складов. Рядом с монастырем был склад с бочками пороха. После одного броска произошел взрыв – погибло более 50 человек.
Еще аналоги керлинга:
· Шаффлборд. Игра на столе с киями и шайбами. В нее любили играть пассажиры пароходов и дальних судов.
· Бочче. Что-то вроде петанка для Италии.
· Боулз. Тоже броски тяжелых мячей, но в версии Великобритании.
Особенности керлинга: камни стоят до 1000 долларов, а идеальная метла уже придумана и запрещена
• Игроки носят два разных ботинка. Один называется слайдером и покрыт подошвой с тефлоновым покрытием. Другой – с зажимом и предназначен для упрощенной расчистки льда для камня.
• Сами камни сделаны из двух типов гранита. Верхняя часть – из обычного. Нижняя – из голубого, который не пропускает влагу и легче скользит по льду. Один камень служит от 30 до 50 лет. Стоимость доходит до тысячи долларов.
Хотя первые камни для керлинга делали из металла. Жили они не очень долго.
• В кодексе канадских керлинг-клубов прописан один важный пункт – вежливость. Соперникам запрещено ругаться друг на друга. А проигравшие угощают выпивкой победителей. За грубость и хамство судьи могут штрафовать команды лишением очков.
• Пожалуй, самый крупный скандал в индустрии керлинга случился в сезоне-2015/16, когда топовые команды играли метлой icePad. Благодаря особому покрытию щеток она позволяла идеально вычистить лед и обеспечивала почти беспрепятственное движение камня к центральному кругу. Международная федерация керлинга запретила эту метлу.
Каково быть профи керлинга: друзья смеются даже над олимпийским чемпионом, а звезда зарабатывает на супермаркете
🍕 Пол Гоуселл из Калгари был первым плохим парнем мира керлинга. В 80-х у всех профессиональных керлинг-клубов была форма одного цвета. Но Гоуселл носил брюки в клеточку и ел пиццу прямо на льду. Однажды судья пригрозил удалить его во время матча клубов из Калгари и Оттавы за поедание пиццы. Он послал судью и пригрозил в ответ уйти из спорта.
🍺 Чемпион ОИ-2002 и серебряный призер ОИ-2010 канадский керлингист Кевин Мартин рассказывал: «Меня даже мои друзья не признают за спортсмена. Но я проделываю огромную работу над собой. Я много тренируюсь в зале, я хожу в бассейн. Лишний вес? Меня не волнует это. Это как тренировка духа. После усердной работы в тренажерном зале я тренирую душу: иду домой и заказываю фастфуд и пиво. Это делает мою жизнь счастливой».
🔥 Чемпион Олимпийских игр в Ванкувере и Пхенчхане и тоже канадец Джон Моррис рассказывал: «Я обожаю керлинг и ненавижу его за то, что он такой непопулярный. Я занимаюсь им с детства. Осознанно – с 15 лет. Но это никогда не было моим основным видом спорта. С детства родители учили меня: ты должен делать что-то для людей, а потом уже двигай свои камни. Сначала я работал уборщиком, считайте это такой тренировкой, ха-ха. Потом – на заводе по переработке дерева. Сейчас я пожарный. Побеждать в керлинге круто, особенно на Олимпийских играх. Но на работе надо мной прикалываются коллеги и называют лучшим в мире мойщиком полов».
🛒 В целом не так много керлингистов зарабатывают исключительно керлингом. Например, чемпион мира и обладатель олимпийского золота на Играх в Турине Брэд Гушу управляет супермаркетом в Сент-Джонсоне. Об этом говорит:
«Керлинг – это то, благодаря чему я не оброс жиром. Работа в магазине – вот моя важнейшая работа на данный момент. Но я уделяю и тому, и другому занятия одинаковое количество времени. Иногда жена говорит мне, что я люблю керлинг больше семьи. Это неправда. С чего она так решила? Потому что у меня стоит камень с Игр в Турине на комоде на месте будильника? Ну и что?»
За кого болеть на Олимпиаде-2022? Кто фаворит в мире керлинга? Как дела у России?
Олимпиада в Пхенчхане назвала три главные команды по керлингу: Швеция, Канада и США. Сейчас ситуация не изменилась. Эти страны с наибольшим числом керлинг-клубов и с самыми титулованными керлингистами.
Если вы хотите поболеть в керлинге за не очень топовую команду, то выбирайте между Швейцарией и Норвегией. Еще к таким можно приписать Южную Корею. Она была пятой в общем зачете ОИ-2018.
Мужская сборной России всего раз участвовала на Олимпийских играх, это было в 2014 году. Тогда мужская команда заняла 7-е место. У женской сборной больше опыта на ОИ: участвовала в 2002-м, 2006-м, 2010-м, 2014-м и 2018-м. Наилучший результат – 5-е место в 2006 году. В этот раз состав сборной такой:
- Женщины: Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
- Мужчины: Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.