Россия (керлинг)

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Олимпиада
Состав сборной России по керлингу на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Разное
🥈Россия проиграла Швейцарии в финале женского ЧМ по керлингу и заняла второе место
#Россия (керлинг)
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Как понять керлинг и больше не смеяться. Почему игроки носят разные ботинки, из чего сделаны камни, кто ест пиццу прямо на льду
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#Олимпиада-2022
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