Олимпиада-2022
Россия (керлинг)
керлинг
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#Олимпиада-2022 #Россия (керлинг) #керлинг

Состав сборной России по керлингу на Олимпиаду в Пекине

5 минут назад

Две российские команды по керлингу выступят на Олимпийских играх-2022. В смешанный вид наши спортсмены не отобрались.

  • Мужская сборная России: Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев.
  • Женская сборная России: Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова.

Олимпиада начнется 4 февраля и завершится 20-го. Керлингисты разыграют три комплекта наград.

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Источник:
ТАСС
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