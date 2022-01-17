Олимпиада-2022
Россия (керлинг)
керлинг
Состав сборной России по керлингу на Олимпиаду в Пекине
5 минут назад
Две российские команды по керлингу выступят на Олимпийских играх-2022. В смешанный вид наши спортсмены не отобрались.
- Мужская сборная России: Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев.
- Женская сборная России: Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова.
Олимпиада начнется 4 февраля и завершится 20-го. Керлингисты разыграют три комплекта наград.
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