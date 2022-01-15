Расклады на Олимпиаду-2022 у русских фигуристов: есть чемпион Европы Кондратюк и три кандидата еще на два места

Сборная России будет представлена тремя фигуристами-одиночниками на Олимпиаде-2022. Последний раз такое было в 2002 году, когда на турнире вместе выступали Ягудин, Плющенко и Абт. Сейчас Ягудин работает ведущим шоу и комментатором Первого канала, Плющенко тренирует и развивает академию. Абт в 2020-м стал тренером в академии Плющенко.

В 2022 году большинство русских фигуристов-одиночников – дебютанты крупных соревнований. Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко впервые в карьере выступали на чемпионате Европы. Кондратюк подтвердил статус главного фигуриста России прямо сейчас – он с отрывом взял золото. Мозалев и Семененко не попали в тройку призеров.

Такие результаты – национальная боль. В числе кандидатов на поездку в Пекин есть еще Михаил Коляда. Он опытнее (26 лет) и статуснее конкурентов (медали ЧЕ, ЧМ и ОИ). В 2021 году Коляда выступал на чемпионате мира, где занял пятое место. Там он оказался лучшим из всех фигуристов, которые представляли европейские страны. Сейчас проблемы есть и у него.

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