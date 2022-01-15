Расклады на Олимпиаду-2022 у русских фигуристов: есть чемпион Европы Кондратюк и три кандидата еще на два места
Сборная России будет представлена тремя фигуристами-одиночниками на Олимпиаде-2022. Последний раз такое было в 2002 году, когда на турнире вместе выступали Ягудин, Плющенко и Абт. Сейчас Ягудин работает ведущим шоу и комментатором Первого канала, Плющенко тренирует и развивает академию. Абт в 2020-м стал тренером в академии Плющенко.
В 2022 году большинство русских фигуристов-одиночников – дебютанты крупных соревнований. Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко впервые в карьере выступали на чемпионате Европы. Кондратюк подтвердил статус главного фигуриста России прямо сейчас – он с отрывом взял золото. Мозалев и Семененко не попали в тройку призеров.
Такие результаты – национальная боль. В числе кандидатов на поездку в Пекин есть еще Михаил Коляда. Он опытнее (26 лет) и статуснее конкурентов (медали ЧЕ, ЧМ и ОИ). В 2021 году Коляда выступал на чемпионате мира, где занял пятое место. Там он оказался лучшим из всех фигуристов, которые представляли европейские страны. Сейчас проблемы есть и у него.
Четыре фигуриста претендуют на три места в олимпийском составе России. У кого больше шансов:
Марк Кондратюк – точно едет. Статус чемпиона России и чемпиона Европы автоматически дает Кондратюку возможность для выступления на Олимпиаде. Напоминаем: формально именно он осенью добавил для России третью квоту. Коляда и Семененко заработали ее на ЧМ, а Кондратюк официально подтвердил на турнире Nebelhorn Trophy.
Михаил Коляда – едет, но у него травма. Состояние здоровья Коляды – вопрос перед Олимпиадой-2022. Он входил в основную заявку чемпионата Европы, но выпал из-за травмы стопы. По срокам возвращения были только инсайды, а гендиректор ФФККР Александр Коган надеялся на быстрое восстановление до Олимпиады. Других новостей по Коляде пока не было.
Евгений Семененко – ? Поехал на чемпионат Европы тренерским решением, хотя занял на ЧР-2022 только четвертое место. Пятое место на ЧЕ-2022 вроде бы не добавляет ему перспектив, но такое выступление и не уменьшило шансы. Главное впечатление – в словах самого Семененко: «На Олимпиаду все хотят, только вот не знаю, наработал ли».
Андрей Мозалев – ? Точно попадет в состав, если не восстановится Коляда. В реальности конкурирует с Семененко, которого победил уже на двух соревнованиях подряд. Бронза на ЧР не помогла Мозалеву сразу попасть в основу сборной, поэтому на ЧЕ-2022 он выступал только из-за травмы Коляды. Получилось четвертое место и пять баллов плюса над Семененко.
При идеальных прокатах Семененко и Мозалев почти не отличаются друг от друга. В короткой программе на ЧЕ-2022 оба набрали за 99 баллов (столько же – Кондратюк). Самые популярные аргументы при выборе состава России – опыт и стабильность. Именно так объяснялось изначальное попадание Семененко вместо Мозалева в состав на чемпионат Европы.
Сейчас подобный тезис уже не работает – перед Олимпиадой-2022 стабильности нет у обоих. Илья Авербух прогнозировал: если Мозалев опередит Семененко на чемпионате Европы, на Олимпиаду поедет именно он. Этот прогноз разрушается о разницу в баллах, которая выросла из одной программы. Если проще, то их разделяет один удачный прыжок.
Мужское одиночное катание – единственный вид на Олимпиаде-2022, где Россия заранее не думает о медалях. Не нужно сильно переоценивать европейское золото Марка Кондратюка. У мужчин доминируют американцы и японцы, которые не выступают на ЧЕ. Хотя баллы Кондратюка на ЧЕ (286,56) уже близки к бронзовому результату японца Ханю на ЧМ-2021 (289,18).
Выбор олимпийского состава России – самой обсуждаемый итог ЧЕ-2022:
Думаю, нужно все-таки Мозалева.