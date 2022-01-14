Марк Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию 🏆

Завершились соревнования у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022. Так выглядит пятерка лучших:

🥇 🇷🇺 Марк Кондратюк – 286,56

🥈 🇮🇹 Даниэль Грассль – 274,48

🥉 🇱🇻 Денис Васильев – 272,08

4. 🇷🇺 Андрей Мозалев – 265,69

5. 🇷🇺 Евгений Семененко – 260,00

Андрей Мозалев приехал на чемпионат Европы вместо Михаила Коляды, который восстанавливается после травмы.

Марк Кондратюк – действующий чемпион России по фигурному катанию. В прошлом сезоне он занял там третье место, но не участвовал на международных соревнованиях.

Евгений Семененко – единственный из русских фигуристов, кто в 2021 году выступал на чемпионате мира. Все трое дебютировали на чемпионате Европы.

Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022