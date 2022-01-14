Чемпионат Европы по фигурному катанию
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
Андрей Мозалев
Даниэль Грассль
Денис Васильев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Марк Кондратюк #Евгений Семененко #Андрей Мозалев #Даниэль Грассль #Денис Васильев

Марк Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию 🏆

вчера, 22:56

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Завершились соревнования у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022. Так выглядит пятерка лучших:

🥇  🇷🇺 Марк Кондратюк – 286,56

🥈 🇮🇹 Даниэль Грассль – 274,48

🥉 🇱🇻 Денис Васильев – 272,08

4. 🇷🇺 Андрей Мозалев – 265,69

5. 🇷🇺 Евгений Семененко – 260,00

Андрей Мозалев приехал на чемпионат Европы вместо Михаила Коляды, который восстанавливается после травмы.

Марк Кондратюк – действующий чемпион России по фигурному катанию. В прошлом сезоне он занял там третье место, но не участвовал на международных соревнованиях.

Евгений Семененко – единственный из русских фигуристов, кто в 2021 году выступал на чемпионате мира. Все трое дебютировали на чемпионате Европы.

Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
Как юниорка Муравьева чуть не заявилась на взрослый чемпионат Европы по фигурному катанию: «В паспорте плохо видно дату рождения»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
#Марк Кондратюк
#Евгений Семененко
#Андрей Мозалев
#Даниэль Грассль
#Денис Васильев