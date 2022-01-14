Чемпионат Европы по фигурному катанию
Марк Кондратюк
Евгений Семененко
Андрей Мозалев
Даниэль Грассль
Денис Васильев
#Чемпионат Европы по фигурному катанию #Марк Кондратюк #Евгений Семененко #Андрей Мозалев #Даниэль Грассль #Денис Васильев
Марк Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию 🏆
вчера, 22:56
Завершились соревнования у мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022. Так выглядит пятерка лучших:
🥇 🇷🇺 Марк Кондратюк – 286,56
🥈 🇮🇹 Даниэль Грассль – 274,48
🥉 🇱🇻 Денис Васильев – 272,08
4. 🇷🇺 Андрей Мозалев – 265,69
5. 🇷🇺 Евгений Семененко – 260,00
Андрей Мозалев приехал на чемпионат Европы вместо Михаила Коляды, который восстанавливается после травмы.
Марк Кондратюк – действующий чемпион России по фигурному катанию. В прошлом сезоне он занял там третье место, но не участвовал на международных соревнованиях.
Евгений Семененко – единственный из русских фигуристов, кто в 2021 году выступал на чемпионате мира. Все трое дебютировали на чемпионате Европы.
Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
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