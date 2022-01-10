Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
В январе в Таллине пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Соревнования начинаются уже 12 января. В 2021 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Зато в 2020-м Россия взяла на ЧЕ 10 из 12 возможных медалей (подробно – тут). У мужчин тогда выигрывал Дмитрий Алиев, у женщин – Алена Косторная. Оба пропускают ЧЕ-2022 по спортивному принципу.
По составу участников чемпионат Европы традиционно проигрывает другим международным турнирам. Здесь нет японских, корейских, американских и канадских фигуристов. Посмотрите хотя бы на мужскую таблицу ЧМ-2021. Коляда занял пятое место, выше него – американец и три японца. Всего в десятку попали три европейца: Коляда (5), Семененко (8), Аймо (9).
Похожая ситуация складывается и в других видах фигурного катания. На ЧЕ-2022 по регламенту не могло быть основных соперников России почти во всех категориях. Теперь с него снимаются даже оставшиеся топ-фигуристы. Причины у всех разные, но суть одна: Олимпиада для всех важнее промежуточного европейского турнира. Вместо борьбы за лишнюю медаль – подготовка.
Кого из заметных спортсменов мы не увидим на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022:
❌ Михаил Коляда. Один из основных фаворитов ЧЕ-2022 пропускает турнир из-за травмы ноги. Татьяна Мишина сказала, что у него травмирована правая стопа. Коляда попал на ЧЕ через второе место на чемпионате России, где он проиграл только Кондратюку. До этого в его карьере были две бронзы с чемпионатов Европы. Последняя – в 2018-м.
❌ Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Пятикратные чемпионы Европы и четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду не выступят в Таллине. Они боятся срыва подготовки к Олимпиаде-2022 и заражения коронавирусом. Это главные соперники дуэта Синицина/Кацалапов. Никита Кацалапов едет на ЧЕ даже после проблем со спиной.
❌ Анастасия Шаботова. Снялась с чемпионата Европы по состоянию здоровья. Она выступает за Украину, хотя ранее тренировалась в России. Шаботова известна прямым эфиром в инстаграме, где сказала о допинге: «Пьют ли в «Хрустальном? Конечно». На юниорском уровне она выигрывала международные турниры и показывала чистый тройной аксель.
❌ Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе. Итальянская федерация спорта первой рассказала об их снятии с турнира. Итальянские СМИ расшифровали, что причина – падение на тренировке. Это мера предосторожности перед Олимпиадой-2022. Итальянцы по-прежнему продолжают к ней подготовку. Их заменит пара, которая никогда не участвовала на ЧЕ.
❌ Маттео Риццо. В 2019-м он выигрывал Универсиаду и становился бронзовым призером чемпионата Европы. Теперь Риццо сам написал в инстаграме, что причины его снятия с турнира связаны с техническими проблемами. Пока в заявке еще числится четырехкратный чемпион Италии Даниэль Грассль. Он будет основной звездой сборной на турнире.
Фигуристы из России остаются фаворитами во всех видах программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Наибольшие опасения вызывают мужчины-одиночники. Там в борьбе за золото может удивить француз Кевин Аймо. Это пятикратный чемпион Франции и бронзовый призер финала Гран-при-2019. Хотя из-за травм сезон складывается для него сложно.
В женском катании выделяется бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. На Гран-при Италии она обыгрывала Щербакову в короткой программе – так фигуристки из России проиграли ее впервые с 2019 года. В итоге Щербакова все равно опередила Хендрикс на 19 баллов и стала первой на том турнире. У женщин России почти гарантированы все три медали на ЧЕ-2022.
Остальные звезды чемпионата Европы – из России. Полный состав сборной на ЧЕ-2022 можно посмотреть по этой ссылке. Только вместо Коляды в нем окажется запасной Мозалев. Уже известно, что Россия назовет окончательный список на Олимпиаду сразу после ЧЕ. Сборная поедет на предолимпийский сбор в расширенном составе, а 1 февраля вылетит в Пекин.
Остается вопрос по третьему месту у женщин в олимпийской заявке России. Туктамышева проиграла Щербаковой на ЧР-2022, но исполнила там чистую произвольную программу с двумя тройными акселями. Неудачное выступление Щербаковой на ЧЕ оставит Туктамышевой шансы на Олимпиаду. Но потенциально Россия может взять на ЧЕ-2022 вообще все возможные медали.
Где смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию-2022
Полное расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2022