Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России

В январе в Таллине пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Соревнования начинаются уже 12 января. В 2021 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Зато в 2020-м Россия взяла на ЧЕ 10 из 12 возможных медалей (подробно – тут). У мужчин тогда выигрывал Дмитрий Алиев, у женщин – Алена Косторная. Оба пропускают ЧЕ-2022 по спортивному принципу.

По составу участников чемпионат Европы традиционно проигрывает другим международным турнирам. Здесь нет японских, корейских, американских и канадских фигуристов. Посмотрите хотя бы на мужскую таблицу ЧМ-2021. Коляда занял пятое место, выше него – американец и три японца. Всего в десятку попали три европейца: Коляда (5), Семененко (8), Аймо (9).

Похожая ситуация складывается и в других видах фигурного катания. На ЧЕ-2022 по регламенту не могло быть основных соперников России почти во всех категориях. Теперь с него снимаются даже оставшиеся топ-фигуристы. Причины у всех разные, но суть одна: Олимпиада для всех важнее промежуточного европейского турнира. Вместо борьбы за лишнюю медаль – подготовка.