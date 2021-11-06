Анна Щербакова
Майя Хромых
Луна Хендрикс
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#Анна Щербакова #Майя Хромых #Луна Хендрикс

Щербакова выиграла Гран-при Италии. Она показала личный рекорд в произвольной программе ⛸

06 ноября, 18:50

Результаты Гран-при Италии по фигурному катанию:

1. Анна Щербакова – 236,78

2. Майя Хромых – 226,35

3. Луна Хендрикс – 219,05

Щербакова шла на третьем месте после короткой программы. В произвольной она набрала 165,05 балла. Это наивысшие баллы за произвольную программу в ее карьере.

После короткой программы лидировала бельгийская спортсменка Луна Хендрикс. На Гран-при Италии Россия не выиграла короткую программу впервые с 2019 года.

Анна Щербакова – трехкратная чемпионка России по фигурному катанию. Она выиграла ЧМ-2021, который проходил в Японии.

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Источник:
Гол.ру
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