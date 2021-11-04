Самый сложный прыжок в фигурном катании – четверной аксель. Никто не прыгал его чисто, но один японец только ради мечты об этом продолжает карьеру

Аксель получил название в честь фигуриста Акселя Паульсена. Тот исполнил его еще в 1882 году, но тогда сделал всего полтора оборота. У акселя есть отличительная черта, по которому прыжок узнается на фоне остальных. Фигуристы исполняют его лицом вперед, а приземление проходит ходом назад. Во время исполнения получается лишняя половина оборота.

В мужском фигурном катании тройной аксель уже считается распространенным прыжком. Там фигуристы давно вставляют несколько четверных прыжков в одну программу и скручивают аксели. Тройной аксель первым чисто исполнил Александр Фадеев (1981). У женщин в 1988-м его первой прыгнула Мидори Ито.

Тройной аксель (сокращенно – триксель) – это важнейший элемент именно для женского фигурного катания. Он разрешен для исполнения в короткой программе, хотя там у женщин запрещены четверные прыжки. В Японии и России понимают важность трикселя, поэтому сейчас изучает его целыми группами. Это исследовал «БИЗНЕС Online».