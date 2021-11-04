Самый сложный прыжок в фигурном катании – четверной аксель. Никто не прыгал его чисто, но один японец только ради мечты об этом продолжает карьеру
Сначала про сам аксель – прыжок появился еще в XIX веке. Сегодня мужчины обыденно делают три оборота, но в женском катании они суперважны
Мы привыкли к списку элементов ультра-си. Так называются сложнейшие прыжки в фигурном катании. Туда входят все прыжки в четыре оборота и тройной аксель. Тройной – это лишь формальное и повседневное название числа оборотов в акселе. Из-за техники прыжка всегда засчитывается лишняя половинка. Поэтому в акселе есть 1,5, 2,5 и 3,5 оборота.
Тренировку исполнения акселя в 3,5 оборота на примере Арины Парсеговой показывал Плющенко:
Аксель получил название в честь фигуриста Акселя Паульсена. Тот исполнил его еще в 1882 году, но тогда сделал всего полтора оборота. У акселя есть отличительная черта, по которому прыжок узнается на фоне остальных. Фигуристы исполняют его лицом вперед, а приземление проходит ходом назад. Во время исполнения получается лишняя половина оборота.
В мужском фигурном катании тройной аксель уже считается распространенным прыжком. Там фигуристы давно вставляют несколько четверных прыжков в одну программу и скручивают аксели. Тройной аксель первым чисто исполнил Александр Фадеев (1981). У женщин в 1988-м его первой прыгнула Мидори Ито.
Тройной аксель (сокращенно – триксель) – это важнейший элемент именно для женского фигурного катания. Он разрешен для исполнения в короткой программе, хотя там у женщин запрещены четверные прыжки. В Японии и России понимают важность трикселя, поэтому сейчас изучает его целыми группами. Это исследовал «БИЗНЕС Online».
Бывший фигурист Максим Ковтун рассказывал в интервью «Матч ТВ», что для мужчин тройной аксель стал обычным элементом. У девушек с ним обычно проблемы. На примере Трусовой он объяснял это лишним адреналином или мелкими помарками при высокой сложности: «Там же буквально маленькая осечка – не то движение ногой, рукой – и элемента нет».
Рика Кихира и Елизавета Туктамышева идеально показывали тройной аксель на соревнованиях:
В современной истории русской фигурки тройной аксель начался с Туктамышевой, хотя ранее его исполняла Людмила Нелидина (2002 год). Причина – тренерское желание Мишина. Ксения Доронина была чемпионкой России и тренировалась у Мишина. Она вспоминала: «У Алексея Николаевича эта идея фикс давно была – научить девочек делать тройной аксель».
Елизавета Туктамышева рассказывала, что рано выучила аксель. В детстве Мишин поставил ей высокий и пролетный двойной аксель. Поэтому позже она легко изучила тройной. Туктамышева выделилась им еще в 14 лет. Тогда в фигурке тройной аксель пробовала японка Мао Асада. В 2011 году исполнение акселя автоматически сделало Туктамышеву топ-фигуристкой.
В 2021 году тройной аксель по-прежнему остается уникальным по сложности, но им владеют уже несколько фигуристок. Кихира, Валиева, Косторная и другие топ-фигуристки показывали на соревнованиях. Тарасова говорила об акселе Трусовой, что она прыгает его хорошо и не по-женски. Но Трусова еще никогда не приземляла тройной аксель без ошибок.
Сейчас над тройным акселем работают фигуристки по всему миру – получилось даже у кореянки Ю Ен.
Олимпийский чемпион Ханю выиграл вообще все, но продолжает карьеру ради четверного акселя. Чтобы войти в историю
Юдзуру Ханю – 26-летний фигурист из Японии. Он стал первым фигуристом в истории, который взял все титулы в юниорском и взрослом катании. Ханю выигрывал золото на двух последних Олимпиадах. Сейчас он готовится к выступлению в Пекине, хотя еще в 2018-м думал о завершении карьеры. Все изменилось после воспоминаний о словах старого тренера об акселе в 4,5 оборота.
Тренер Цузуки работал с Ханю в детстве. Уже тогда тот пробовал вообще все возможные прыжки. Цузуки пообещал Ханю, что на взрослом уровне он обязательно попробует четверной аксель. Позже Ханю называл четверной аксель своей единственной оставшейся мотивацией в фигурном катании. Все остальные прыжки он изучил, а все медали уже выиграл.
Тренер Брайан Орсер рассказывал, что у Ханю есть достаточный запас прыжковой мощности, чтобы добавить лишний оборот. В правилах ISU этот элемент уже прописан с базовой стоимостью 12,5 балла. Это самый дорогой прыжок в системе оценок. Ханю сначала пробовал четверной аксель еще на тренировке в 2019-м. Результат – жесткое падение:
Ханю не был первым, кто вообще задумался о четверном акселе. Артур Дмитриев прыгнул его на этапе Гран-при в 2018-м. Только закончилось все падением и сильным недокрутом – таким, что судьи даже не засчитали ему попытку (поставили тройной). Тогда Дмитриев назвал этот прыжок огромным риском. Позже он восстанавливался после различных травм, но пробовал еще.
В современной фигурке есть Нэтан Чен – еще один звездный фигурист. Чен знаменит огромным количеством четверных прыжков. Он первым выполнил все пять видов четверных на международных турнирах. Сам Чен неудачно попробовал четверной аксель на тренировке. Позже он дал прогноз, что на соревнованиях четверного акселя не будет еще долго.
В 2021 году Ханю сначала осторожно высказывался о четверном акселе. Говорил, что на старте олимпийского сезона обязательно хочет его попробовать. Но это нужно совместить с подготовкой к Олимпиаде-2022. В начале ноября он неожиданно анонсировал попытку на домашнем этапе Гран-при. И через два дня снялся с турнира после падения на тренировке.
Чен надеется, что Ханю однажды все-таки исполнит четверной аксель. Опыт новаторских прыжков у него уже есть. Ханю первым приземлил на соревнованиях четверной риттбергер – это было еще в 2016 году. Тогда у него возникли проблемы с другой частью программы, поэтому Ханю все равно выглядел расстроенным. Его первые слова: «Знаю, что могу делать намного лучше».
Потенциально у Ханю есть соперница из России. Александра Трусова давно говорит, что хочет соревноваться с мужчинами. На контрольных прокатах этого сезона она исполнила сразу пять четверных прыжков за одну программу. И на тех же прокатах так перекрутила тройной аксель, что почти получился четверной (но упала). Тутберидзе сказала: «Нам не надо четверной аксель».
Фигурист Ханю пропустит этап Гран-при Японии из-за травмы. В его планах на турнир был четверной аксель