Фигурист Ханю пропустит этап Гран-при Японии из-за травмы. В его планах на турнир был четверной аксель

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не выступит на домашнем этапе Гран-при. Турнир NHK Trophy пройдет в Токио с 12 по 14 ноября.

Ханю подтвердил, что получил травму при падении на тренировке. Ранее он анонсировал попытку четверного акселя на NHK Trophy. Этот прыжок еще не исполнялся никогда в истории.

Он рассказывал: «Мое главное желание – приземлить четверной аксель». Ханю был первым, кто исполнил четверной риттбергер на соревнованиях по фигурному катанию.

Еще Юдзуру Ханю стал первым фигуристом в истории мужского катания, который победил на всех юниорских и взрослых турнирах. На ЧМ-2021 Ханю занял третье место. Ему 26 лет.