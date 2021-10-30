Косторная поменяла обе программы за три месяца до Олимпиады. Не удивляйтесь – это нормально

Sports.ru посчитал, что за полтора сезона Косторная сменила уже десять программ. Хотя абсолютно новыми из них стали только девять. Произвольная под Lovely – доработанная версия сорванной программы из 2020-го. Тогда Косторная накатывала ее под руководством хореографа Глейхенгауза, но перешла к Плющенко. Тот сразу принял решение о смене программы.

Перед стартом Skate Canada Косторная больше рассказывала о произвольной программе Lovely и не упоминала короткую. Говорила, что накатывала ее еще на показательных выступлениях. Она лучше понимает музыку Lovely. Под показательными выступлениями Косторная наверняка имеет в виду шоу Этери Тутберидзе. Там она показывала номер с таким названием.

В команде Тутберидзе уже была одна смена произвольной программы во время олимпийского сезона. В 2017 году на это пошла Медведева: «Образ Карениной настолько сильно тронул меня, что я решила, надо менять. Вместе с тренерами мы пришли к выводу, что произвольная программа «Анна Каренина» будет предпочтительнее для меня в олимпийском сезоне».