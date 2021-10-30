Косторная поменяла обе программы за три месяца до Олимпиады. Не удивляйтесь – это нормально
Перед стартом Skate Canada главным новостным поводом были перспективы Алены Косторной. Она неожиданно пошла на смену сразу двух программ, хотя начинала сезон с другими. Сначала все оставалось простым инсайдом, но еще до старта Гран-при Канады сама Косторная все подтвердила. 30 октября она впервые исполнила новую короткую программу.
Валиева лидирует на Skate Canada после короткой программы
Она получила за прокат 75,58 балла (третье место). Музыка – New York, New York от Лайзы Минелли. Так в Канаде выглядела Косторная:
Sports.ru посчитал, что за полтора сезона Косторная сменила уже десять программ. Хотя абсолютно новыми из них стали только девять. Произвольная под Lovely – доработанная версия сорванной программы из 2020-го. Тогда Косторная накатывала ее под руководством хореографа Глейхенгауза, но перешла к Плющенко. Тот сразу принял решение о смене программы.
Перед стартом Skate Canada Косторная больше рассказывала о произвольной программе Lovely и не упоминала короткую. Говорила, что накатывала ее еще на показательных выступлениях. Она лучше понимает музыку Lovely. Под показательными выступлениями Косторная наверняка имеет в виду шоу Этери Тутберидзе. Там она показывала номер с таким названием.
В команде Тутберидзе уже была одна смена произвольной программы во время олимпийского сезона. В 2017 году на это пошла Медведева: «Образ Карениной настолько сильно тронул меня, что я решила, надо менять. Вместе с тренерами мы пришли к выводу, что произвольная программа «Анна Каренина» будет предпочтительнее для меня в олимпийском сезоне».
Медведева впервые показывала новую программу в октябре 2017-го. Позже это не помешало ей взять серебро на Олимпиаде-2018. Сейчас Косторной нужно мыслить категориями промежуточных турниров. Пока он был только один. На Finlandia Trophy она проиграла Туктамышевой и Валиевой. Skate Canada – турнир выше статусом, но не главный в сезоне.
Перемены в программах бывают даже перед стартом крупных турниров. Есть актуальный пример из 2021 года. Пара Бойкова/Козловский поменяла музыку в короткой программе, когда уже готовилась к старту на чемпионате мира. Так произошло, чтобы лучше подстроиться под конкретный турнир. Новая музыка делала программу позитивнее, старая – трагичнее.
Смена программ – одно из потенциальных решений проблем Косторной. Ей по-прежнему не хватает прыжкового контента, чтобы бороться по баллам с топ-россиянками. Глейхенгауз еще в 2019-м анонсировал, что Косторная изучит четверные прыжки. Сейчас у нее возникают проблемы даже с тройным акселем. Остается ключевая сильная сторона – умение презентовать программы.
Основной и важнейший старт для Косторной – декабрьский чемпионат России. Именно по его итогам определится состав сборной на Олимпиаду. До него у Косторной остается еще почти два полных месяца. Это время – возможность накатать новые программы в соревновательных условиях. Косторная заявлена на Гран-при Франции, который пройдет 19-21 ноября.
Алене Косторной уже 18 лет. Этот сезон для нее – один из последних шансов на медали крупных турниров в фигурном катании. Дальше сама Косторная планирует завершение карьеры, чтобы начать путь к мечте. В будущем она видит себя нейрохирургом. Мы подробно разбирали эту мечту Косторной в отдельном материале. Медициной она увлекается уже давно.