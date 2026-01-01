Skate Canada

Дата основания
1973 г.
Инфо
С 1995 года входит в серию Гран-при по фигурному катанию
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Фигурное катание
Валиева лидирует на Skate Canada после короткой программы. Косторная показала новую постановку ⛸
#Skate Canada
Все новости
Материалы
Косторная поменяла обе программы за три месяца до Олимпиады. Не удивляйтесь – это нормально
1
#Алена Косторная
1
Все материалы