Skate Canada

Дата основания
1973 г.
Инфо
С 1995 года входит в серию Гран-при по фигурному катанию
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Косторная поменяла обе программы за три месяца до Олимпиады. Не удивляйтесь – это нормально
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#Алена Косторная
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