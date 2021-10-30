Skate Canada
Дата основания
1973 г.
Инфо
С 1995 года входит в серию Гран-при по фигурному катанию
Лента
Материалы
Новости
Фигурное катание
Валиева лидирует на Skate Canada после короткой программы. Косторная показала новую постановку ⛸
#Skate Canada