Skate Canada
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Алена Косторная
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#Skate Canada #Алена Косторная #Елизавета Туктамышева #Камила Валиева

Валиева лидирует на Skate Canada после короткой программы. Косторная показала новую постановку ⛸

час назад

Новая программа Алены Косторной.

Скриншот из официальной трансляции Первого канала

Завершилась короткая программа на Гран-при Канады по фигурному катанию. Результаты:

1. Камила Валиева – 84,19

2. Елизавета Туктамышева – 81,24

3. Алена Косторная – 75,58

Алена Косторная показала новую постановку под музыку New York, New York от Лайзы Минелли. Все фигуристки из России исполнили тройной аксель.

Напоминаем: в короткой программе запрещено исполнение прыжков в четыре оборота. Тройной аксель – сложнейший из разрешенных элементов.

До этого состоялся этап Гран-при США. Там победила Александра Трусова, а Дарья Усачева заняла второе место.

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Источник:
Гол.ру
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