Skate Canada
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Алена Косторная
Валиева лидирует на Skate Canada после короткой программы. Косторная показала новую постановку ⛸
час назад
Завершилась короткая программа на Гран-при Канады по фигурному катанию. Результаты:
1. Камила Валиева – 84,19
2. Елизавета Туктамышева – 81,24
3. Алена Косторная – 75,58
Алена Косторная показала новую постановку под музыку New York, New York от Лайзы Минелли. Все фигуристки из России исполнили тройной аксель.
Напоминаем: в короткой программе запрещено исполнение прыжков в четыре оборота. Тройной аксель – сложнейший из разрешенных элементов.
До этого состоялся этап Гран-при США. Там победила Александра Трусова, а Дарья Усачева заняла второе место.
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