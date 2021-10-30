Валиева лидирует на Skate Canada после короткой программы. Косторная показала новую постановку ⛸

Завершилась короткая программа на Гран-при Канады по фигурному катанию. Результаты:

1. Камила Валиева – 84,19

2. Елизавета Туктамышева – 81,24

3. Алена Косторная – 75,58

Алена Косторная показала новую постановку под музыку New York, New York от Лайзы Минелли. Все фигуристки из России исполнили тройной аксель.

Напоминаем: в короткой программе запрещено исполнение прыжков в четыре оборота. Тройной аксель – сложнейший из разрешенных элементов.

До этого состоялся этап Гран-при США. Там победила Александра Трусова, а Дарья Усачева заняла второе место.