Трусова приехала на турнир в США с травмой. Но не снялась с короткой программы – и показала личный рекорд

Александра Трусова лидирует на Skate America (Гран-при США). В короткой программе она получила 77,69 балла. Sports.ru пишет, что это личный рекорд Трусовой. Потенциал для роста есть и здесь – в США Трусова не пошла на тройной аксель в короткой программе. Зато чисто исполнила двойной. Она опередила Дарью Усачеву при одинаковом наборе компонентов.

Напоминаем: тройной аксель – единственный сложнейший элемент, разрешенный к исполнению в короткой программе. Там запрещены все прыжки в четыре оборота. Сама Трусова об этом жалеет, а аксель обычно прыгает. Еще она уже собирала пять четверных прыжков в одной произвольной программе – показывала это на контрольных прокатах.

Само участие Трусовой в короткой программе на Skate America было под угрозой. Она даже пропустила один из тренировочных прогонов перед стартом турнира, а американские журналисты бомбили инсайдами о возможном снятии с соревнований. Первый канал быстрее остальных рассказал о причине проблем Трусовой: она приехала в Америку с травмой ноги.

И даже так всех впечатлила: