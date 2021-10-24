Трусова приехала на турнир в США с травмой. Но не снялась с короткой программы – и показала личный рекорд
Александра Трусова лидирует на Skate America (Гран-при США). В короткой программе она получила 77,69 балла. Sports.ru пишет, что это личный рекорд Трусовой. Потенциал для роста есть и здесь – в США Трусова не пошла на тройной аксель в короткой программе. Зато чисто исполнила двойной. Она опередила Дарью Усачеву при одинаковом наборе компонентов.
Напоминаем: тройной аксель – единственный сложнейший элемент, разрешенный к исполнению в короткой программе. Там запрещены все прыжки в четыре оборота. Сама Трусова об этом жалеет, а аксель обычно прыгает. Еще она уже собирала пять четверных прыжков в одной произвольной программе – показывала это на контрольных прокатах.
Само участие Трусовой в короткой программе на Skate America было под угрозой. Она даже пропустила один из тренировочных прогонов перед стартом турнира, а американские журналисты бомбили инсайдами о возможном снятии с соревнований. Первый канал быстрее остальных рассказал о причине проблем Трусовой: она приехала в Америку с травмой ноги.
И даже так всех впечатлила:
22 октября Трусова сказала парадоксальную вещь: «Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать, как я обычно привыкла, на максимуме». Это никак не сочетается с ее личным рекордом по баллам в короткой программе на Skate America. И даже в таких условиях Трусова потенциально не отказывается от четверных прыжков в произвольной.
Стоп: важная фигуристка сборной России выступает на турнире с травмой. Точно все нормально?
⛸ Зимняя Олимпиада-2022 пройдет уже в феврале. В фигурном катании именно олимпийская медаль считается главной за карьеру. Чемпионаты мира и Европы в обычное время проводятся каждый сезон. Сейчас Трусова выступает на этапе серии Гран-при, но ее глобальная цель связана именно с Олимпиадой. Она накатывает программы – и это важно делать чаще.
⛸ Сейчас кажется, что Трусова специально выбрала такую тактику на олимпийский сезон. Она стремится выступить вообще везде, но это уже сказывается на ее физическом здоровье. На сентябрьском этапе Кубка России в Сызрани Трусову хватило только на прокат короткой программы. Тогда она снялась с произвольной по медицинским показаниям.
⛸ Состав России на Олимпиаду определится по итогам декабрьского ЧР. До него времени остается еще меньше, поэтому сейчас фигуристки ценят каждый старт. Это важно и из-за проблем у конкуренток Трусовой. У Косторной, Валиевой и Туктамышевой возникла задержка с визой для выступления в Канаде. Так Трусова уже сейчас может получить лишний старт в сравнении с ними.
⛸ Каждый новый соревновательный прокат – шанс для правильного осознания задуманного образа. На подобных этапах Гран-при или в Кубке России фигуристки могут экспериментировать. Не зря Трусова привезла в США сразу два новых платья – по одному на каждую программу. Пока это еще разрешено и может повлиять на улучшение программы. Трусова ищет свой идеал.
⛸ В случае с Трусовой новый прокат – это еще и отработка элементов. Sport24 опубликовал ее слова сразу после проката короткой программы. В них интересны две вещи. Трусова подтвердила, что был вариант со снятием: «Утром проснулась и поняла, что не так сильно болит». А еще рассказала об отработке тройного акселя на соревнованиях – для этого катала другие турниры.
Трусова ничего не сказала о возможном снятии с произвольной программы на Skate America. Она состоится в ночь с 24 на 25 октября. В будущем Трусова заявлена на этап серии Гран-при в Токио. Снова поедет туда вместе с Дарьей Усачевой. Формально эти соревнования никак не влияют на олимпийскую заявку, но каждая новая победа сказывается на авторитете фигуристок.
Трусова выиграла короткую программу на Skate America. Она выступает с травмой