Пять четверных прыжков Трусовой – это пока не история. Ей не зря хлопал весь стадион, но на турнирах всегда были срывы

В Челябинске завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Они проходили 11 и 12 сентября. Там фигуристы показали программы на олимпийский сезон. Героем контрольных прокатов стала Александра Трусова. Она представила два новых образа, но главное – чисто исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе.

Сейчас все вокруг пишут о Трусовой. И почти в каждой новости ее достижение называется историческим. Все верно: еще ни одна девушка в истории не приземляла пять прыжков в четыре оборота за одну программу. У мужчин так делали только Юдзуру Ханю (5), Шома Уно (5) и Нэтан Чен (прыгает 6). Но пять четверных программу на соревнованиях у Трусовой пока не получались.

Хотя есть даже книга, где Трусова называется девочкой, которая победила гравитацию. И остаются другие важные достижения Трусовой. Например, она первой в истории женского катания исполнила четыре четверных прыжка за одну программу. Это было на соревнованиях в Японии, куда Трусова ездила еще осенью 2019 года.