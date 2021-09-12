Пять четверных прыжков Трусовой – это пока не история. Ей не зря хлопал весь стадион, но на турнирах всегда были срывы
В Челябинске завершились контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Они проходили 11 и 12 сентября. Там фигуристы показали программы на олимпийский сезон. Героем контрольных прокатов стала Александра Трусова. Она представила два новых образа, но главное – чисто исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе.
Сейчас все вокруг пишут о Трусовой. И почти в каждой новости ее достижение называется историческим. Все верно: еще ни одна девушка в истории не приземляла пять прыжков в четыре оборота за одну программу. У мужчин так делали только Юдзуру Ханю (5), Шома Уно (5) и Нэтан Чен (прыгает 6). Но пять четверных программу на соревнованиях у Трусовой пока не получались.
Хотя есть даже книга, где Трусова называется девочкой, которая победила гравитацию. И остаются другие важные достижения Трусовой. Например, она первой в истории женского катания исполнила четыре четверных прыжка за одну программу. Это было на соревнованиях в Японии, куда Трусова ездила еще осенью 2019 года.
Напоминаем две ключевые вещи:
👀 Контрольные прокаты – это не турнир. Фигурист может приехать туда в рубашке, в которой был на отдыхе в Египте. Тут же важно, что там не выставляются оценки за прокаты. Поэтому у якобы исторической программы Трусовой нет даже результата. Контрольные прокаты нужно уважать за представление новых программ, но точно нельзя сравнивать с соревновательным накалом.
👀 В турнирных условиях Трусова уже пробовала пять четверных прыжков. И мы даже об этом рассказывали. На ЧМ-2021 Трусова провалила короткую программу, а на произвольную вышла с самой сложной программой в истории женской фигурки. Там была попытка выхода на пять четверных прыжков, но Трусова приземлила три. Даже это принесло ей медаль.
Перед произвольной программой на контрольных прокатах Трусова нагнетала. Рассказывала, что все смотрят ее тренировки – и поэтому знают о количестве четверных на произвольную программу. Но на утренней тренировке перед самой произвольной Трусова делала три прыжка в четыре оборота. В день соревнований все пошло хорошо – она и прыгнула сразу пять.
Исполнение пяти четверных за одну программу – мечта Трусовой. Она много раз говорила о том, что обязательно к этому придет. Планировала еще в прошлом сезоне, но там вмешалась смена тренера. Плющенко больше работал над другими аспектами программ Трусовой – и призывал ее к чистому исполнению вообще всех элементов. Хотя поддерживал ее технические желания.
После контрольных прокатов сама Трусова понимает: она еще ничего не сделала. «Я рада, конечно, что у меня получилось. Часто на прокатах делаю лучше, чем на соревнованиях. Буду стараться сделать лучше на турнирах», – эти слова Трусовой важнее любых высказываний о ее исторических достижениях.
14 сентября Трусова улетает в США. Там она выступит на турнире US International Figure Skating Classic в Бостоне. Позже – на этапе Гран-при, который пройдет 22-24 октября в Лас-Вегасе. Именно там Трусова уже может показать пять четверных прыжков в соревновательном варианте. И на каком-то из турниров тогда официально зафиксируется история.
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон