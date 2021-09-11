Джонатан Гурейро
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#Джонатан Гурейро

«Я был в ней на отдыхе в Египте». Фигурист сборной России рассказывает о рубашке, в которой выступал

9 часов назад
Александр Плеханов

Скриншот из официальной трансляции Первого канала

Сборная России по фигурному катанию проводит контрольные прокаты в Челябинске. Они проходят 11-12 сентября. Оценки за выступления не выставляются, но фигуристы впервые показывают новые программы. Важно: допускается выступление в тренировочной или обычной одежде. Потому что не все спортсмены успели подготовить костюмы к новому сезону.

Контрольные прокаты стартовали с танцев на льду. В этом сезоне задана официальная тема для ритм-танца – ей стали уличные танцы. Танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро вышли на выступление сразу под несколько композиций: Jogi от Panjabi MC, BUZZ от Aastha Gill и Badshah, Jai Jai Shivshankar. Главное – у них не было официальных костюмов.

Потом Загорски и Гурейро пришли на интервью к Транькову и Мамун. Там Гурейро рассказал, что судьям понравился стиль пары. И сказал важное о своей рубашке: «Грубо говоря, я был в ней на отдыхе в Египте». Костюмы у этого дуэта еще не сшиты, а посмотреть на их ритм-танец можно и 12 сентября. Там они снова его покажут – произвольный танец оставят в секрете до соревнований.

Джонатан Гурейро – 30-летний спортсмен с двойным гражданством. За Россию он выступает с 2006 года, до этого тренировался и катался в Австралии. На ЧМ-2021 танцевальный дуэт Загорски/Гурейро занял десятое место. Сейчас Гурейро рассказывает: «Меня давно с Россией связывает больше, чем с Австралией». Обычно Загорски и Гурейро выглядят так:

Важное о контрольных прокатах сборной России:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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