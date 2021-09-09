фигурное катание
Поделиться:
Комментарии:
0
#фигурное катание

Расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России

вчера, 17:37

Елизавета Туктамышева – одна из участниц контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

AFLO/Global Look Press

Фигуристы сборной России проведут контрольные прокаты перед стартом нового сезона. Они состоятся в Челябинске 11-12 сентября. На трибунах будут болельщики.

Полное расписание контрольных прокатов по всем видам:

11 сентября

  • 12.00. Танцы Ритм-танец
  • 13.25. Мужчины. Короткая программа
  • 14.45. Пары. Короткая программа
  • 15.50. Женщины. Короткая программа

12 сентября

  • 12.00. Танцы. Произвольный танец
  • 13.30. Мужчины. Произвольная программа
  • 15.05. Пары. Произвольная программа
  • 16.15. Женщины. Произвольная программа

На контрольных прокатах не выставляются оценки, поэтому фигуристы не расставляются по местам. Их цель – первое представление новых программ.

В сезоне-2021/22 состоится Олимпиада. На контрольных прокатах выступят фигуристы, которые претендуют на попадание в олимпийскую сборную России.

Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России

Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт ФФККР
Еще по теме
Теперь Плющенко борется с монополией Тутберидзе в юниорском фигурном катании. И там даже побеждает
Тутберидзе впервые тренировала пару – и сразу выиграла турнир. Вместе с ней у пары теперь четыре тренера
Состав России в фигурке на олимпийский сезон. Чемпионы Европы – в резерве, Медведевой и Загитовой вообще нет
Почему Загитова и Медведева не участвуют в контрольных прокатах сборной России? Они точно не попадут на Олимпиаду?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#фигурное катание