фигурное катание
Расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России
вчера, 17:37
Фигуристы сборной России проведут контрольные прокаты перед стартом нового сезона. Они состоятся в Челябинске 11-12 сентября. На трибунах будут болельщики.
Полное расписание контрольных прокатов по всем видам:
11 сентября
- 12.00. Танцы Ритм-танец
- 13.25. Мужчины. Короткая программа
- 14.45. Пары. Короткая программа
- 15.50. Женщины. Короткая программа
12 сентября
- 12.00. Танцы. Произвольный танец
- 13.30. Мужчины. Произвольная программа
- 15.05. Пары. Произвольная программа
- 16.15. Женщины. Произвольная программа
На контрольных прокатах не выставляются оценки, поэтому фигуристы не расставляются по местам. Их цель – первое представление новых программ.
В сезоне-2021/22 состоится Олимпиада. На контрольных прокатах выступят фигуристы, которые претендуют на попадание в олимпийскую сборную России.
Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
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