Расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России

Фигуристы сборной России проведут контрольные прокаты перед стартом нового сезона. Они состоятся в Челябинске 11-12 сентября. На трибунах будут болельщики.

Полное расписание контрольных прокатов по всем видам:

11 сентября

12.00. Танцы Ритм-танец

13.25. Мужчины. Короткая программа

14.45. Пары. Короткая программа

15.50. Женщины. Короткая программа

12 сентября

12.00. Танцы. Произвольный танец

13.30. Мужчины. Произвольная программа

15.05. Пары. Произвольная программа

16.15. Женщины. Произвольная программа

На контрольных прокатах не выставляются оценки, поэтому фигуристы не расставляются по местам. Их цель – первое представление новых программ.

В сезоне-2021/22 состоится Олимпиада. На контрольных прокатах выступят фигуристы, которые претендуют на попадание в олимпийскую сборную России.

Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России

Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России