Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
В Челябинске стартовали контрольные прокаты фигуристов сборной России. Они проходят 11 и 12 сентября. Контрольные прокаты – первый массовый старт сборной России по фигурному катанию в новом взрослом сезоне. Там не выставляются оценки за выступления, но фигуристы впервые представляют новые программы.
Мы собираем их в этом обновляемом посте. Пишем музыку и показываем маленькие подробности. Этот пост будет обновляться все два дня контрольных прокатов. Вся главная информация по контрольным прокатам собрана в отдельном материале. Оставим здесь и некоторые полезные новости.
- Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России
- Расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России
- Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России
Ниже – сами программы:
Женщины. Короткая программа
Майя Хромых
I’ll Take Care of You (Бет Харт). Хромых еще в прошлом сезоне показала себя на ЧР и Кубке России. Теперь официально перешла во взрослое катание и может выступать даже на международных стартах.
Елизавета Нугуманова
Показала короткую программу под Die Fledermaus (Иоганн Штраус).
Дарья Усачева
Выступает под один из официальных саундтреков к фильму «Величайший шоумен» (Лорен Оллред). Еще одна спортсменка, которая теперь может выступать на взрослом уровне на международных стартах.
Усачева рассказывает, что посмотрела фильм «Величайший шоумен». Ей до мурашек нравится эта музыка.
Софья Самодурова
Песня New Rules выбрана для короткой программы. Ритмичная постановка, в которой постоянно возрастает скорость исполнения элементов. В середине программы Соня даже проговаривает слова.
Ксения Синицына
Серебряный призер юношеской Олимпиады. Для короткой программы выбрана «Колыбельная» (Петр Чайковский). Синицына пропустила много стартов в прошлом сезоне, но теперь вернулась.
Анна Щербакова
The Songs of Distant Earth (Кирилл Рихтер). Восточный образ. Идея Даниила Глейхенгауза. Пока Щербакова возвращает форму после летнего перелома пальца.
Алена Косторная
I Am The One, игра глазами с публикой и попытка тройного акселя. Первый официальный прокат Алены Косторной после возвращения к Этери Тутберидзе.
Косторная недовольна выступлением. Так сказала о программе: «Задача программы – завести зал и показать, что у меня есть элементы».
Александра Трусова
Программа поставлена под саундтрек к фильму «Фрида» (Эллиот Голденталь). Пошла на тройной аксель, но не получилось. На тренировках почти не ошибается.
Елизавета Туктамышева
Танго «Обливион» (Астор Пьяццолла, в исполнении японской певицы Мисии). Идея программы принадлежит Илье Авербуху. Туктамышева в короткой программе сделала каскад 3+2, хотя планировала 3+3. Объяснила это тем, что не стала рисковать.
Камила Валиева
Выступала под музыку In Memoriam (Кирилл Рихтер). Мелодичная и лиричная программа.
Спортивные пары. Короткая программа
Юлия Артемьева/Михаил Назарычев
Выступили под композицию George Valentin. Это музыка из фильма «Артист».
Юлии Артемьевой всего 16 лет.
Карина Акопова/Никита Рахманин
И их The Phantom Of The Opera. Для Никиты Рахманина это родной лед – он родился в Челябинске.
Ясмина Кадырова/Иван Бальченко
Исполнили тройной флип. И показали красивые красные костюмы.
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Катались под «Лебединое озеро» Чайковского. Это бронзовые призеры ЧМ-2021 и чемпионы Европы.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Действующие чемпионы мира выступили в короткой программе под вариации музыки на тему балета «Эсмеральда». Это улучшенная версия старой постановки.
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Музыка к фильму «Мы» – основа их новой короткой программы. Напоминаем: с нового сезона с парой работает тренерская группа во главе с Этери Тутберидзе.
Мужчины, короткая программа
Петр Гуменник
Программа выполнена под композицию Тома Уокера Leave A Light On. Гуменник исполнил четверной прыжок и прыгнул тройной аксель.
Андрей Мозалев
Костюм, два четверных прыжка. И композиция Sadeness (Enigma + Anggun). Лиричная программа, которая еще раз подчеркивает новый тренд – большинство спортсменов выступают в черном. Это программа, которую он оставил с прошлого сезона.
Артур Даниелян
Вернулся после пропущенного сезона. И вот с таким красивым костюмом:
Александр Самарин
На старте программы прыгал под Mindfields от Prodigy. Потом перешел на лиричную музыку Clubbed To Death (Rob Dougan). Окунаемся в «Матрицу».
Михаил Коляда
Выступал под песню «Памяти Карузо» в исполнении Лучано Паваротти. Да-да – тоже в черном.
Евгений Семененко
Это он вошел в восьмерку сильнейших на ЧМ-2021.
What Is It About Her? Эту композицию от Nadim Naaman он выбрал для короткой программы.
Макар Игнатов
Короткая программа выполнена под композицию Iron Sky от Paolo Nutini.
Марк Кондратюк
Короткая программа: «Фараон». Под музыку Harem – Darbuka и Kosem. В прошлом сезоне Кондратюк неожиданно стал бронзовым призером чемпионата России. Обе команды ему поставил Никита Михайлов.
Он выступал и среди юниоров, но теперь все-таки полноценно уходит во взрослые.
Дмитрий Алиев
Алиев выступил под музыку Piligrims On A Long Journey. В прошлом сезоне Алиев пропустил основные старты из-за травмы. Сейчас вернулся.
В Германию он точно не едет. Третью квоту России на Олимпиаду будет подтверждать не он.
Танцы на льду, ритм-танец
Анжелика Абашкина/Павел Дрозд
Анжелика Абашкина долго выступала за сборную Франции. Павел Дрозд катался с другой партнершей. Это новая пара, которая только что образовалась.
Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный
У них в программе использованы фрагменты из песни Hey Momma/Hit The Road Jack от Pentatonix. Хореограф Алена Самарская ставила эту программу. Она стилизована под уличные танцы (это тема ритм-танца на весь сезон).
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Половина программы: Boom Boom Guetta от The Black Eyed Peas.
Вторая половина программы: Bom Bidi Bom от Nick Jonas и Nicki Minaj.
Диана Дэвис – дочь Этери Тутберидзе.
Аннабель Морозов/Андрей Багин
В постановке использована композиция My Body Is A Cage от Peter Gabriel. Дальше – привычный Boom Boom от The Black Eyed Peas.
Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро
Зажигательная композиция Jogi от Panjabi MC на старте. Затем красивые восточные мотивы BUZZ от Aastha Gill и Badshah. Еще есть фрагмент песни Jai Jai Shivshankar.
Вся программа передает атмосферу индийского танца.
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Зажигательная Come Together в современной отработке в первой части программы. Затем резкий переход на It's Raining Men.
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Чемпионы мира и главные танцоры России. Программа открывается под композицию You Can Leave Your Hay On от Joe Cocker. Дальше – Brick House в исполнении Commodores.
Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин
Песня Uptown Funk от Mark Ronson и Bruno Mars с плавным переходом к Bad To The Bone (Nate Jaeger). И возвращением обратно.