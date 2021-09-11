Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон

В Челябинске стартовали контрольные прокаты фигуристов сборной России. Они проходят 11 и 12 сентября. Контрольные прокаты – первый массовый старт сборной России по фигурному катанию в новом взрослом сезоне. Там не выставляются оценки за выступления, но фигуристы впервые представляют новые программы.

Мы собираем их в этом обновляемом посте. Пишем музыку и показываем маленькие подробности. Этот пост будет обновляться все два дня контрольных прокатов. Вся главная информация по контрольным прокатам собрана в отдельном материале. Оставим здесь и некоторые полезные новости.

Ниже – сами программы: