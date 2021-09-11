фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Этери Тутберидзе
Михаил Коляда
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Алена Косторная
Дмитрий Алиев
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#фигурное катание #Александра Трусова #Алена Косторная #Этери Тутберидзе #Анна Щербакова #Елизавета Туктамышева #Камила Валиева #Михаил Коляда #Дмитрий Алиев

Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут

15 часов назад
Александр Плеханов

Анна Щербакова выиграла все старты в сезоне-2020/21. Вообще все.

AFLO/Global Look Press

Контрольные прокаты фигуристов сборной России – первое массовое мероприятие у взрослых спортсменов в новом сезоне. Там они показывают новые программы, получают советы и внимание болельщиков. Теперь контрольные прокаты проходят на арене «Трактор» в Челябинске. В городе, где в декабре 2020-го уже был яркий чемпионат России по фигурному катанию.

Главное о контрольных прокатах в сезоне-2020/21:

Что вообще происходит? Почему прокаты – контрольные?

Такое название прокатов объяснимо самой идеей проведения мероприятия. В 2020 году на нем не выставлялись привычные всем оценки, которые обычно объявляются на публику. «СЭ» объяснял мотивацию: судьи не хотели заранее расставлять фигуристов по рангу во время первых прокатов. Поэтому тогда они просто давали фигуристам советы и рекомендации по программам.

Главная цель – проверка программ фигуристов на соответствие всем правилам. От судей можно получить рекомендацию даже по смене постановки, если задумка покажется им слабой. На таких прокатах допускаются помарки и проявляются несоответствия. Например, фигуристы могут выйти на выступление в тренировочных костюмах, если платье или костюм еще не готовы.

Тренерская команда фигуристов сразу после прокатов часто рассказывает о реальном состоянии программ и подготовки. Так Плющенко говорил об Александре Трусовой в прошлом сезоне: «Работа продолжается. Сейчас хореографическую составляющую с Сашей доводит и дорабатывает Лена Ильиных. Дима Михайлов помогает, занимается с фигуристкой скольжением».

Александра Трусова провела сезон под руководством Евгения Плющенко. Теперь снова вернулась к Этери Тутберидзе.

AFLO/Global Look Press

Контрольные прокаты бывают закрытыми и открытыми. В Челябинске проходят именно открытые контрольные прокаты – они проводятся перед публикой и считаются официальными. Санкт-Петербург практикует закрытые контрольные прокаты только для местных спортсменов. В этом сезоне они проходили за две недели до стартов в Челябинске.

Получается, что контрольные прокаты – это почти тренировка?

Раньше контрольные прокаты считались тренировочными. Это еще одно объяснение их названия. Так получалось из-за отсутствия соревновательного статуса. Но сейчас в русской фигурке выросла конкуренция, поэтому все готовятся к контрольным прокатам наравне с обычными важными стартами. Организация тоже на уровне – в Челябинске с ней помогают 60 волонтеров.

Контрольные прокаты проводятся со зрителями на трибунах – они покупают билеты на выступления. Первый канал проведет трансляции всех видов на сайте и даже покажет отдельные программы на ТВ. Из-за ограничений по коронавирусу контрольные прокаты в сезоне-2021/22 посетят около трех тысяч зрителей. В обычное время их могло быть значительно больше.

Правильное понимание формата контрольных прокатов – это первое представление программ со стороны тренеров и самих фигуристов. Хореограф Даниил Глейхенгауз еще за сутки до официального старта уже рассказывает о задумках по программам и работе с фигуристками на льду. Еще именно с контрольных прокатов начинается официальный переход в новый сезон.

Это хорошо понятно на примере пары Тарасовой и Морозова. Мы подробно рассказывали о ее выступлении на турнире Cranberry Cup, который проходил в середине августа. Там фигуристы показывали короткую программу от Александра Жулина. На контрольных прокатах будет уже новая короткая программа – в ней много идей от Глейхенгауза.

Какие интриги у контрольных прокатов в этом сезоне?

👀 Противостояние Тутберидзе и Плющенко перенеслось на юниорский уровень. Зато во взрослом женском катании у нее остается монополия. Туктамышева – единственный реальный соперник для фигуристок «Хрустального». На контрольных прокатах можно оценить готовность всех главных спортсменок группы Тутберидзе и качество постановок хореографа Глейхенгауза.

В 2020-м Щербакова, Косторная и Трусова вместе выигрывали медали. И тогда тоже тренировались у Тутберидзе.

AFLO/Global Look Press

👀 Как Косторная, Трусова, Валиева и Щербакова чувствуют себя вместе? Еще в прошлом сезоне Щербакова признавалась, что скучает без Косторной и Трусовой на отдельных стартах. Теперь они все снова занимаются на одном льду. Контрольные прокаты обычно проходят в непринужденной обстановке, поэтому все улыбки или напряжение между спортсменами быстро замечаются.

👀 Там обязательно будет драма. В прошлом сезоне Алена Косторная снялась с произвольной программы на контрольных прокатах. Тогда же было последнее профессиональное выступление Евгении Медведевой – и ей хлопала Тутберидзе. Потом оказалось, что Медведева вообще возвращается к Тутберидзе. Но из-за проблем со здоровьем она пропустила сезон.

👀 Интриги есть в каждом виде программы на контрольных прокатах. У мужчин больше остальных важны Михаил Коляда, Евгений Семененко. Эти фигуристы интересны из-за оценки их формы после качественного ЧМ-2021. «Р-Спорт» пишет, что по итогам контрольных прокатов определится фигурист от России, который выступит на Nebelhorn Trophy. Там Россия может заработать третью мужскую квоту на Олимпиаду.

Дмитрий Алиев – чемпион Европы-2020.

AFLO/Global Look Press

👀 На контрольных прокатах выступают почти все фигуристы, которые претендуют на место в олимпийской заявке. В этом году за попадание туда будет высокая конкуренция во всех видах. Даже по предполагаемому контенту в женских соревнованиях на три места претендуют семь спортсменок. И еще три могут к ним добавиться, если быстро прогрессируют.

👀 Платья и костюмы. Не у всех они уже готовы, но контрольные прокаты – первая возможность проверить их на соответствие и впечатление от программы. Елизавета Туктамышева показывала новые платья еще на закрытых прокатах в Санкт-Петербурге. Платье во время сезона потом можно поменять – так в прошлом году делала Александра Трусова.

Спортсмены еще не показали программы, но по инсайдам и рассказам хореографов известна такая музыка у главных фигуристок:

  • Анна Щербакова. Короткая программа: The Songs of Distant Earth (музыка восточной тематики, композитор Кирилл Рихтер). Произвольная программа: саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита» + другая музыка.
  • Камила Валиева. Короткая программа: In Memoriam (композитор Кирилл Рихтер). Произвольная программа прежняя: «Болеро».
  • Алена Косторная. Короткая программа: I Am The One (блюз, Бет Харт). Произвольная программа: отрывки из «Времена года» (Антонио Вивальди).
  • Александра Трусова.  Короткая программа: саундтрек к фильму «Фрида». Произвольная программа: саундтрек к фильму «Круэлла» + отрывки из другой музыки.
  • Елизавета Туктамышева. Короткая программа: «Танго Oblivion» (исполняет японская певица Misia). Произвольная программа: Arabia (Hanine El Alam) и Darbuka Dance Music (Артем Узунов).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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