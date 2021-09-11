Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
Контрольные прокаты фигуристов сборной России – первое массовое мероприятие у взрослых спортсменов в новом сезоне. Там они показывают новые программы, получают советы и внимание болельщиков. Теперь контрольные прокаты проходят на арене «Трактор» в Челябинске. В городе, где в декабре 2020-го уже был яркий чемпионат России по фигурному катанию.
Главное о контрольных прокатах в сезоне-2020/21:
Что вообще происходит? Почему прокаты – контрольные?
Такое название прокатов объяснимо самой идеей проведения мероприятия. В 2020 году на нем не выставлялись привычные всем оценки, которые обычно объявляются на публику. «СЭ» объяснял мотивацию: судьи не хотели заранее расставлять фигуристов по рангу во время первых прокатов. Поэтому тогда они просто давали фигуристам советы и рекомендации по программам.
Главная цель – проверка программ фигуристов на соответствие всем правилам. От судей можно получить рекомендацию даже по смене постановки, если задумка покажется им слабой. На таких прокатах допускаются помарки и проявляются несоответствия. Например, фигуристы могут выйти на выступление в тренировочных костюмах, если платье или костюм еще не готовы.
Тренерская команда фигуристов сразу после прокатов часто рассказывает о реальном состоянии программ и подготовки. Так Плющенко говорил об Александре Трусовой в прошлом сезоне: «Работа продолжается. Сейчас хореографическую составляющую с Сашей доводит и дорабатывает Лена Ильиных. Дима Михайлов помогает, занимается с фигуристкой скольжением».
Контрольные прокаты бывают закрытыми и открытыми. В Челябинске проходят именно открытые контрольные прокаты – они проводятся перед публикой и считаются официальными. Санкт-Петербург практикует закрытые контрольные прокаты только для местных спортсменов. В этом сезоне они проходили за две недели до стартов в Челябинске.
Получается, что контрольные прокаты – это почти тренировка?
Раньше контрольные прокаты считались тренировочными. Это еще одно объяснение их названия. Так получалось из-за отсутствия соревновательного статуса. Но сейчас в русской фигурке выросла конкуренция, поэтому все готовятся к контрольным прокатам наравне с обычными важными стартами. Организация тоже на уровне – в Челябинске с ней помогают 60 волонтеров.
Контрольные прокаты проводятся со зрителями на трибунах – они покупают билеты на выступления. Первый канал проведет трансляции всех видов на сайте и даже покажет отдельные программы на ТВ. Из-за ограничений по коронавирусу контрольные прокаты в сезоне-2021/22 посетят около трех тысяч зрителей. В обычное время их могло быть значительно больше.
Правильное понимание формата контрольных прокатов – это первое представление программ со стороны тренеров и самих фигуристов. Хореограф Даниил Глейхенгауз еще за сутки до официального старта уже рассказывает о задумках по программам и работе с фигуристками на льду. Еще именно с контрольных прокатов начинается официальный переход в новый сезон.
Это хорошо понятно на примере пары Тарасовой и Морозова. Мы подробно рассказывали о ее выступлении на турнире Cranberry Cup, который проходил в середине августа. Там фигуристы показывали короткую программу от Александра Жулина. На контрольных прокатах будет уже новая короткая программа – в ней много идей от Глейхенгауза.
Какие интриги у контрольных прокатов в этом сезоне?
👀 Противостояние Тутберидзе и Плющенко перенеслось на юниорский уровень. Зато во взрослом женском катании у нее остается монополия. Туктамышева – единственный реальный соперник для фигуристок «Хрустального». На контрольных прокатах можно оценить готовность всех главных спортсменок группы Тутберидзе и качество постановок хореографа Глейхенгауза.
👀 Как Косторная, Трусова, Валиева и Щербакова чувствуют себя вместе? Еще в прошлом сезоне Щербакова признавалась, что скучает без Косторной и Трусовой на отдельных стартах. Теперь они все снова занимаются на одном льду. Контрольные прокаты обычно проходят в непринужденной обстановке, поэтому все улыбки или напряжение между спортсменами быстро замечаются.
👀 Там обязательно будет драма. В прошлом сезоне Алена Косторная снялась с произвольной программы на контрольных прокатах. Тогда же было последнее профессиональное выступление Евгении Медведевой – и ей хлопала Тутберидзе. Потом оказалось, что Медведева вообще возвращается к Тутберидзе. Но из-за проблем со здоровьем она пропустила сезон.
👀 Интриги есть в каждом виде программы на контрольных прокатах. У мужчин больше остальных важны Михаил Коляда, Евгений Семененко. Эти фигуристы интересны из-за оценки их формы после качественного ЧМ-2021. «Р-Спорт» пишет, что по итогам контрольных прокатов определится фигурист от России, который выступит на Nebelhorn Trophy. Там Россия может заработать третью мужскую квоту на Олимпиаду.
👀 На контрольных прокатах выступают почти все фигуристы, которые претендуют на место в олимпийской заявке. В этом году за попадание туда будет высокая конкуренция во всех видах. Даже по предполагаемому контенту в женских соревнованиях на три места претендуют семь спортсменок. И еще три могут к ним добавиться, если быстро прогрессируют.
👀 Платья и костюмы. Не у всех они уже готовы, но контрольные прокаты – первая возможность проверить их на соответствие и впечатление от программы. Елизавета Туктамышева показывала новые платья еще на закрытых прокатах в Санкт-Петербурге. Платье во время сезона потом можно поменять – так в прошлом году делала Александра Трусова.
Спортсмены еще не показали программы, но по инсайдам и рассказам хореографов известна такая музыка у главных фигуристок:
- Анна Щербакова. Короткая программа: The Songs of Distant Earth (музыка восточной тематики, композитор Кирилл Рихтер). Произвольная программа: саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита» + другая музыка.
- Камила Валиева. Короткая программа: In Memoriam (композитор Кирилл Рихтер). Произвольная программа прежняя: «Болеро».
- Алена Косторная. Короткая программа: I Am The One (блюз, Бет Харт). Произвольная программа: отрывки из «Времена года» (Антонио Вивальди).
- Александра Трусова. Короткая программа: саундтрек к фильму «Фрида». Произвольная программа: саундтрек к фильму «Круэлла» + отрывки из другой музыки.
- Елизавета Туктамышева. Короткая программа: «Танго Oblivion» (исполняет японская певица Misia). Произвольная программа: Arabia (Hanine El Alam) и Darbuka Dance Music (Артем Узунов).