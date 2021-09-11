Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут

Что вообще происходит? Почему прокаты – контрольные?

Такое название прокатов объяснимо самой идеей проведения мероприятия. В 2020 году на нем не выставлялись привычные всем оценки, которые обычно объявляются на публику. «СЭ» объяснял мотивацию: судьи не хотели заранее расставлять фигуристов по рангу во время первых прокатов. Поэтому тогда они просто давали фигуристам советы и рекомендации по программам.

Главная цель – проверка программ фигуристов на соответствие всем правилам. От судей можно получить рекомендацию даже по смене постановки, если задумка покажется им слабой. На таких прокатах допускаются помарки и проявляются несоответствия. Например, фигуристы могут выйти на выступление в тренировочных костюмах, если платье или костюм еще не готовы.

Тренерская команда фигуристов сразу после прокатов часто рассказывает о реальном состоянии программ и подготовки. Так Плющенко говорил об Александре Трусовой в прошлом сезоне: «Работа продолжается. Сейчас хореографическую составляющую с Сашей доводит и дорабатывает Лена Ильиных. Дима Михайлов помогает, занимается с фигуристкой скольжением».