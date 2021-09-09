Состав участников контрольных прокатов фигуристов сборной России

Сборная России по фигурному катанию проведет контрольные прокаты. Они состоятся 11-12 сентября в Челябинске.

Это не соревнование: фигуристы обычно не получают оценки и не расставляются по местам. Зато они впервые показывают новые программы.

В этом сезоне состоится Олимпиада-2022. Участники контрольных прокатов – кандидаты в олимпийскую сборную России. Ее окончательный состав определится после ЧР.

Официальный сайт ФФККР назвал такой состав участников контрольных прокатов:

Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Танцы: Анжелика Абашкина/Павел Дрозд, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Несколько спортсменов пропустят контрольные прокаты по медицинским показаниям. Среди них выделяются танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин и пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Алина Загитова и Евгения Медведева тоже пропускают контрольные прокаты. Они не попали в сборную России на сезон-2021/22.

Расписание контрольных прокатов фигуристов сборной России

Где смотреть контрольные прокаты фигуристов сборной России