Теперь Плющенко борется с монополией Тутберидзе в юниорском фигурном катании. И там даже побеждает
Взрослые фигуристы из России еще готовятся к новому сезону и первым контрольным прокатам. Они состоятся в Челябинске 11-12 сентября. Юниоры в это время уже выступают на соревнованиях Гран-при. Для русских фигуристов этап в Кошице оказался первым, хотя формально он третий. Два других этапа Россия пропустила из-за ограничений по коронавирусу.
Те этапы проходили во Франции. Страна отнесла Россию в красную зону – все приезжие обязаны проходить десятидневный карантин. Россия от этого отказалась, а ее квоты перенеслись на другие этапы. ТАСС писал об этом со ссылкой на пресс-службу ФФККР. Поэтому словацкий этап – первая серьезная проверка реального состояния русских юниоров.
Еще это важно со стороны нового этапа в противостоянии двух школ. По итогам прошлого сезона Александра Трусова и Алена Косторная вернулись к Этери Тутберидзе. Так Евгений Плющенко потерял основных топ-фигуристок, на которых делал ставку. Зато у него в команде остались талантливые юниорки. Они никуда не собираются возвращаться – и уже обыгрывают фигуристок «Самбо-70».
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Две совсем разные фигуристки Плющенко сразу победили ученицу Тутберидзе
На этап Гран-при приехали сразу четыре россиянки: Захарова, Петросян, Жилина и Муравьева. Мария Захарова тренируется у мамы Анны Царевой, хотя формально принадлежит к «Самбо-70». Аделия Петросян занимается в группе Этери Тутберидзе. Она даже отдельно благодарила тренеров в момент, когда пошел отток фигуристов в «Ангелы». И осталась сама.
Во время соревнований Плющенко часто переживает из-за оценок учениц Тутберидзе. Обычно это происходит в моменты, когда его фигуристки проигрывают. Была даже такая цитата: «Если игра будет вестись в одни ворота, давайте оставим одну школу Тутберидзе. Если мы не нужны, скажите нам – идите катайтесь за другие страны. И ведь возьмут».
Вероника Жилина и Софья Муравьева занимаются в «Ангелах Плющенко». Сам Евгений Плющенко приехал вместе с ними в Кошице. После короткой программы он опубликовал видео в инстаграме, где говорил о хорошем выступлении Жилиной и Муравьевой: «Супер отработали». Победный настрой подтвердился и по итогам произвольной программы.
🥇 Вероника Жилина – 216,92 балла
🥈 Софья Муравьева – 208,25
🥉 Аделия Петросян – 201,21
Жилина сделала три четверных прыжка и выиграла этап Гран-при в Кошице. Весь подиум – 🇷🇺
13-летняя Вероника Жилина – главный актив академии Евгения Плющенко. Даже в этом возрасте она набрала более 20 тысяч подписчиков в инстаграме – больше, чем некоторые взрослые профессиональные спортсмены. Жилина уже владеет четверными прыжками и тройным акселем. По потенциалу она остается одной из главных фигуристок России.
Это уже забылось, но пару лет назад Вероника Жилина участвовала в «Ледниковом периоде». Тогда там проводились отдельные соревнования для детей. Ее отдельно отмечал Илья Авербух: «Надеюсь, что заблестит Коля Колесников, Арсений Федотов, Софья Акатьева, Вероника Жилина – это все дети «Ледникового периода».
Сначала с Жилиной занимался Сергей Розанов. Еще перед прошлым сезоном она перешла от Тутберидзе к Плющенко вслед за ним. Розанов даже показывал новые элементы, которые разучивает Жилина. Теперь уже сам Розанов не работает у Плющенко – ушел в «Динамо». Веронику Жилину поддерживает ее мама – она входит в тренерскую команду Плющенко.
Жилина никогда сама не выделяла кого-то из тренеров, но Плющенко сам работал с ней над прыжками. Весной Розанов уже не тренировал Жилину. Тогда она полноценно перешла лично к Плющенко, а мама по-прежнему помогала в тренировках. Вместо с Вероникой Жилиной под руководством Плющенко тренируется и ее сестра Алена. Она младше.
Зато Софья Муравьева была лучшей ученицей Плющенко в прошлом сезоне. Она стала третьей на юниорском чемпионате России, хотя выиграла там короткую программу. Первые два места на том турнире заняли Акатьева и Петросян – две ученицы Тутберидзе. Для Вероники Жилиной тот чемпионат России вообще был провальным (12-е место).
Муравьева – одна из самых скромных фигуристок в юниорском катании. Так она комментировала свой результат в короткой программе на ЧР: «Я сама не ожидала такого». В произвольной она не исполняла четверные прыжки, но Плющенко был доволен даже третьим местом: «Моя оценка проката Сони Муравьевой – пять из пяти».
Плющенко взял Муравьеву к себе в июне 2020 года. До этого она занималась в СШОР ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. Болельщики отмечали талант Муравьевой еще два года назад, когда Давыдов показывал в инстаграме нарезки ее программ. Муравьева сильно старше Жилиной – ей уже 15 лет. Во время прокатов она делает акцент именно на исполнении программ.
Важно понимать: на этапе в Кошице не было еще двух главных юниорок российского фигурного катания. Софья Акатьева и Софья Самоделкина – главные фигуристки по базовому набору элементов. Это еще в феврале отмечал РБК. И здесь обходится без участия Плющенко. Акатьева занимается у Тутберидзе, Самоделкина – в ЦСКА.
У Плющенко есть успех и в мужской фигурке – неожиданная победа юниора Сарновского
Кирилл Сарновский не был фаворитом мужских соревнований в Кошице, но в итоге стал первым с преимуществом в восемь баллов. Серебряным призером на тех же соревнованиях оказался Илья Яблоков. Тот уже известен своим появлением на взрослом ЧР в декабре 2020 года. Сарновский даже на юниорском ЧР был только восьмым – и там проигрывал Яблокову девять баллов.
В июле Плющенко назвал Сарновского одним из главных активов «Ангелов»: «У нас все здорово, слава богу. Мы работаем, у нас замечательные детки. Четыре классных юниора у нас сейчас растут — Вероника Жилина, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Кирилл Сарновский. Это ребята, которые находятся в сборной России». Выделял его и перед прошлым сезоном.
В успехе Сарновского важен вклад другого фигуриста. Леонид Свириденко напрямую участвовал в создании программ для Сарновского. Слова Плющенко: «Мы дали ему такую возможность, и я считаю, он справился хорошо, достойно. Кирюша сам выбирал музыку». Свириденко уже не юниор. Летом он получил разрешение на поездку в Чехию, где участвовал в местных прокатах.
Сарновскому всего 15 лет. Только летом прошлого года он начал полноценно вести инстаграм. Там постоянно показывает тренировки в академии Плющенко. Так именно Сарновский бегал с Трусовой кросс под дождем, когда она еще была в академии. И тепло поздравлял Плющенко с днем рождения: «Евгений Викторович! Мой тренер, великий спортсмен, чемпион и наставник».