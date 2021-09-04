Теперь Плющенко борется с монополией Тутберидзе в юниорском фигурном катании. И там даже побеждает

Взрослые фигуристы из России еще готовятся к новому сезону и первым контрольным прокатам. Они состоятся в Челябинске 11-12 сентября. Юниоры в это время уже выступают на соревнованиях Гран-при. Для русских фигуристов этап в Кошице оказался первым, хотя формально он третий. Два других этапа Россия пропустила из-за ограничений по коронавирусу.

Те этапы проходили во Франции. Страна отнесла Россию в красную зону – все приезжие обязаны проходить десятидневный карантин. Россия от этого отказалась, а ее квоты перенеслись на другие этапы. ТАСС писал об этом со ссылкой на пресс-службу ФФККР. Поэтому словацкий этап – первая серьезная проверка реального состояния русских юниоров.

Еще это важно со стороны нового этапа в противостоянии двух школ. По итогам прошлого сезона Александра Трусова и Алена Косторная вернулись к Этери Тутберидзе. Так Евгений Плющенко потерял основных топ-фигуристок, на которых делал ставку. Зато у него в команде остались талантливые юниорки. Они никуда не собираются возвращаться – и уже обыгрывают фигуристок «Самбо-70».

Теперь группа Тутберидзе – котел конкуренции. Сразу шесть фигуристок претендуют на олимпийские путевки