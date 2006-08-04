Софья Муравьева

Дата рождения
4 августа 2006 г.
Тренер
Евгений Плющенко
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Фигурное катание
Юниорка Муравьева попала в список запасных на чемпионат Европы. Федерация объяснила это ошибкой в дате рождения
#Софья Муравьева
Фигурное катание
Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав России на чемпионат Европы по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Протест на результат Муравьевой подал «Хрустальный». Рудковская назвала это информацией из ФФККР
#Софья Муравьева
Фигурное катание
С Муравьевой сняли балл за задержку старта. Щербакова вышла на второе место
#Софья Муравьева
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Акатьева выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
#Софья Акатьева
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Материалы
Как юниорка Муравьева чуть не заявилась на взрослый чемпионат Европы по фигурному катанию: «В паспорте плохо видно дату рождения»
#Софья Муравьева
Почему на взрослом ЧР-2022 выступали фигуристки-юниорки младше 15 лет. Они лучше Туктамышевой, но на Олимпиаду не попадут
#фигурное катание
Почему фигуристка Муравьева потеряла балл на ЧР-2022: опоздала с позой на две секунды, а судьи разбирались два часа
#Софья Муравьева
В короткой программе удивила Муравьева: забралась на второе место, но из-за задержки на старте упала на третье. Плющенко прервал ее интервью
#Софья Муравьева
Теперь Плющенко борется с монополией Тутберидзе в юниорском фигурном катании. И там даже побеждает
#Евгений Плющенко
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