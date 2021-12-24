Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. Щербакова стала третьей

В Петербурге стартовали соревнования в женском одиночном катании на ЧР по фигурному катанию. Топ-5 фигуристок после короткой программы:

Камила Валиева – 90,38 Софья Муравьева – 81,87 Анна Щербакова – 81,46 Софья Самоделкина – 76,74 Александра Трусова – 74,21

Валиева показала в результат выше, чем собственный рекорд мира в короткой программе (87,42 балла). Но Международный союз конькобежцев не засчитает новый результат, поскольку он установлен на внутренних соревнованиях.

Среди лидеров турнира Самоделкина – самая молодая, ей 14 лет. Самые возрастные – Щербакова и Трусова (по 17 лет).

25 декабря пройдет произвольная программа, она начнется в 18:00. Действующая чемпионка России – Анна Щербакова, она также действующая чемпионка мира.

ЧР – ключевой турнир в отборе на Олимпиаду. После него сформируется состав на чемпионат Европы, а после чемпионата Европы – окончательная заявка на ОИ в Пекине.