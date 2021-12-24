Грустно, что нет Косторной. Она бы не прошла на Олимпиаду – но ее личность очень нужна женской фигурке

Раньше я никогда не болел за Алену Косторную. Возможно, потому что просто ее не понимал.

Косторная засветилась на взрослом уровне быстрее остальных девушек из потока фигуристок Тутберидзе. Вспомните таблицу чемпионата России-2018. Евгении Медведевой там не было из-за травмы. В тройку вошли Загитова, Сотскова и Косторная. Которая уже попадала на чемпионат России, но пока не могла выступать на взрослых международных турнирах.

В этот олимпийский цикл модно выделять фигуристок из-за их прыжковых умений. Даже хореограф Глейхенгауз еще после юниорского ЧМ в 2018-м говорил о Косторной: «После чемпионата мира, едва сойдя со льда, сказала: «Приедем и будем учить четверной». Она хочет попробовать и тройной аксель. То есть будем решать с ней технические вопросы с прыжками».

То интервью Глейхенгауза публиковала ФФККР. В нем есть актуальный абзац, на который в то время никто не обращал внимание. Глейхенгауз там же рассказал о Косторной: это миленькая девочка с чертенком внутри. Назвал ее маленькой стервочкой и сказал, что любит девочек с подобным характером. Кажется, образ Косторной и нужно рассматривать через этого чертенка.