Грустно, что нет Косторной. Она бы не прошла на Олимпиаду – но ее личность очень нужна женской фигурке
Раньше я никогда не болел за Алену Косторную. Возможно, потому что просто ее не понимал.
Косторная засветилась на взрослом уровне быстрее остальных девушек из потока фигуристок Тутберидзе. Вспомните таблицу чемпионата России-2018. Евгении Медведевой там не было из-за травмы. В тройку вошли Загитова, Сотскова и Косторная. Которая уже попадала на чемпионат России, но пока не могла выступать на взрослых международных турнирах.
В этот олимпийский цикл модно выделять фигуристок из-за их прыжковых умений. Даже хореограф Глейхенгауз еще после юниорского ЧМ в 2018-м говорил о Косторной: «После чемпионата мира, едва сойдя со льда, сказала: «Приедем и будем учить четверной». Она хочет попробовать и тройной аксель. То есть будем решать с ней технические вопросы с прыжками».
То интервью Глейхенгауза публиковала ФФККР. В нем есть актуальный абзац, на который в то время никто не обращал внимание. Глейхенгауз там же рассказал о Косторной: это миленькая девочка с чертенком внутри. Назвал ее маленькой стервочкой и сказал, что любит девочек с подобным характером. Кажется, образ Косторной и нужно рассматривать через этого чертенка.
Формально Косторная долго вписывалась в систему. Например, показывала эталонный тройной аксель. Все подтвердил и ее прорывной взрослый сезон с победой на чемпионате Европы. Позже его испортила пандемия, но тогда именно Косторная была главной надеждой группы Тутберидзе. И сама же испортила этот статус, когда стала скандалить и перешла к Плющенко.
В этом переходе и была вся Косторная. Позже она плакала после болезней и проблем, даже задумывалась о завершении. Преодолевала себя, снималась со стартов, соглашалась на показательное интервью Первому каналу. И даже проходила испытательный срок в группе Тутберидзе, чтобы ее приняли обратно. Она согласилась на все – и через это нашла себя.
Сейчас в образе Косторной на первом месте идет именно тот чертенок из интервью Глейхенгауза. Пока ее партнерши по группе робко рассказывают о полетах на воздушном шаре во время отпуска или о новых собаках, Косторная на всю страну показывает новую татуировку. Прямо в эфире шоу Ивана Урганта. Дерзко и стильно. Перед всей страной.
Еще Косторная научилась отвечать – за себя и за собственные мысли. Вспомните случай, когда Глейхенгауз раскритиковал ее отношение к тренировкам. Перед этим она как раз выкладывала в инстаграм пост с благодарностью тренерам. Мощный ответ на ситуацию от личности – Косторная просто снесла тот пост.
Много ли подобной дерзости есть в женской фигурке сейчас?
Ее хватает в танцах на льду, где «блатные» Дэвис/Смолкин отвечают на вопросы через жизненный статус и отсылки к родителям. Она есть в парном катании, когда фигуристка Бойкова приходит на жеребьевку в латексе. Потому что так просто хочет выделиться. Мужское катание становится больше об интересе (хотя бы из-за Кондратюка) – там есть разносторонние личности.
Но в женском катании мы весь сезон обсуждаем прыжки Трусовой, баллы Валиевой, оценки за компоненты и прочие подобные технические вещи. Косторная одним открытием ютуб-канала напомнила о жизни фигуристок за пределами катков и прыжковых тренировок. А рассказала о нем так: «Ни для кого не секрет, что я люблю работать на камеру». И за этим приятно смотреть.
Алена Косторная не претендовала бы на место в олимпийской заявке через ЧР-2022. Это не стыдно признать в условиях, когда обычный эмоциональный человек соревнуется с трудолюбивыми вундеркиндами. На Олимпиаду-2022 вообще попадут три девушки из России. Хотя в том же отмененном финале Гран-при ее представляли бы пять из шести участниц.
Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова – вот список фаворитов этого чемпионата России по фигурному катанию. У всех есть объединяющие особенности: работа над собой и постоянный прогресс. Глобально они не отличаются. За карьеру все достигли успехов разного уровня и заслуженно считаются звездами фигурки.
Посмотрите на эти достижения:
⛸️ Валиева в 15 лет дошла до всех женских мировых рекордов.
⛸️ Щербакова выиграла три чемпионата России и ЧМ-2021.
⛸️ Туктамышева в 24 взяла серебро ЧМ, в 25 – борется за место на Олимпиаде.
⛸️ Трусова собирает пять четверных прыжков и медали разного уровня.
Туктамышева всегда выделялась (мы помним слезы), но даже ее путь сейчас сводится только к постоянной работе над собой. И к желанию войти в историю через достижения. До Олимпиады Туктамышева не собирается ставить в программу четверной прыжок. Зато ее общая цель такая: «Хочу поставить перед собой задачу, чтобы откатать чистую программу с квадом».
Косторная в этот момент:
Без Косторной на чемпионате России не будет фигуристки, которая покажет нам женское катание со стороны людей. В мечты Косторной когда-то входили даже соревнования по конкуру. Со временем Косторная раскрывалась и показывала всем вокруг личность, а не спортивного робота. И это раскрытие личности сделало ее интереснее конкурентов. Даже если на льду она слабее.
Спортивной задачей Косторной долгое время было выступление на Олимпиаде-2022. После нее она собиралась завершать карьеру и уходить в нейрохирургию. Спортивные провалы, травмы/болезни и внутренние изменения вынудили Косторную поменять планы. Для всех нас это означает две вещи: фигурное катание будет еще веселее, в нем точно будут новые истории.
Теперь Алена Косторная рассказала, что останется в спорте еще на четыре года. Перед этим говорила о желании стать лучшей версией себя. Еще закинула видео, где ответила на вопросы подписчиков. Там есть мысли о дружбе с Щербаковой и Усачевой, о мечте сняться в фильме. И все выглядит живее, чем в проекте Первого канала с фигуристками и неспортивными вопросами.
Такая Косторная мне ближе. И даже просто понаблюдать за ее программой было бы приятнее.