Алена Косторная
фигурное катание
Этери Тутберидзе
Евгений Плющенко
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#Алена Косторная #фигурное катание #Евгений Плющенко #Этери Тутберидзе

Косторная возвращается к Тутберидзе на спаде и после провала, а уходила – топовым лидером

час назад

Алена Косторная ушла к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе. В июле 2020 года. И спустя семь месяцев ушла обратно. Плющенко подтвердил:

«Я и моя команда для нее сделали все, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в «Хрустальный». Вот прям с кристально-хрустальной совестью. Никакой трагедии я не вижу, живем и работаем дальше».

  • В декабре 2019-го она установила мировой рекорд в Финале Гран-при, в начале 2020-го – выиграла чемпионат Европы. Это было до перехода к Плющенко.
  • В сентябре – снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. Плющенко объяснил это ее неготовностью.
  • В ноябре она выиграла короткую программу и стала второй на этапе Кубка России в Казани (победила Трусова).
  • Тогда же Косторная победила в короткой программе на Гран-при, а в общем зачете соревнования уступила только Туктамышевой.
  • В декабре у нее был обнаружен коронавирус, болезнь протекала бессимптомно. Позже она снялась с чемпионата России. Плющенко объяснил: «Взял на себя ответственность при рекомендациях врачей снять ее с чемпионата, чтобы не было осложнений»,
  • В феврале Косторная снялась с командного турнира в Москве.
  • В финале Кубка России заняла шестое место.

По финалу было окончательно ясно, насколько сложным стал сезон у Косторной. Она расплакалась после ошибки в короткой программе. Второй день сложился лучше, но на итоговое место не повлиял. Шестой результат – это очень низко.

Плющенко оправдывает провал Косторной через болезни. Не восстановилась после ковида, переболела ангиной

Косторная была топовой спортсменкой у Тутберидзе год назад, но возвращается в ином качестве. Сейчас у Тутберидзе хватает сильных фигуристок.

  • Камила Валиева. В 2020-м установила юниорский мировой рекорд, потом победила в финале Кубка России.
  • Майя Хромых. Сделала два четверных прыжка в финале и выиграла произвольную программу, а по итогам турнира стала второй.
  • Дарья Усачева. Была второй на юниорском ЧМ, выиграла бронзу в финале Кубка России.
  • Всем этим фигуристкам по 14 лет.
  • Анна Щербакова. Ей 16, она выигрывала чемпионат России, была второй на чемпионате Европы.

Получается, Косторная будет у Тутберидзе в лучшем случае пятым номером, к тому же не выступит на чемпионате мира. Российская федерация фигурного катания отправит на ЧМ Трусову, Туктамышеву и Щербакову. Косторная утверждена в качестве запасной. ЧМ пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.

В августе Косторной исполнится 18 лет. До Олимпийских игр осталось ровно 11 месяцев – они начнутся 4 февраля 2022-го в Пекине. «Я собираюсь кататься до Олимпиады в Пекине, очень хочу на нее попасть», – говорила она раньше. Насколько теперь реально выполнить цель?

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: AFLO / Global Look Press
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