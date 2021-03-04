Косторная возвращается к Тутберидзе на спаде и после провала, а уходила – топовым лидером

Алена Косторная ушла к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе. В июле 2020 года. И спустя семь месяцев ушла обратно. Плющенко подтвердил:

«Я и моя команда для нее сделали все, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в «Хрустальный». Вот прям с кристально-хрустальной совестью. Никакой трагедии я не вижу, живем и работаем дальше».

В декабре 2019-го она установила мировой рекорд в Финале Гран-при, в начале 2020-го – выиграла чемпионат Европы. Это было до перехода к Плющенко.

В сентябре – снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. Плющенко объяснил это ее неготовностью.

В ноябре она выиграла короткую программу и стала второй на этапе Кубка России в Казани (победила Трусова).

Тогда же Косторная победила в короткой программе на Гран-при, а в общем зачете соревнования уступила только Туктамышевой.

В декабре у нее был обнаружен коронавирус, болезнь протекала бессимптомно. Позже она снялась с чемпионата России. Плющенко объяснил: «Взял на себя ответственность при рекомендациях врачей снять ее с чемпионата, чтобы не было осложнений»,

В феврале Косторная снялась с командного турнира в Москве.

В финале Кубка России заняла шестое место.

По финалу было окончательно ясно, насколько сложным стал сезон у Косторной. Она расплакалась после ошибки в короткой программе. Второй день сложился лучше, но на итоговое место не повлиял. Шестой результат – это очень низко.

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