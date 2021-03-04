Косторная возвращается к Тутберидзе на спаде и после провала, а уходила – топовым лидером
Алена Косторная ушла к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе. В июле 2020 года. И спустя семь месяцев ушла обратно. Плющенко подтвердил:
«Я и моя команда для нее сделали все, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в «Хрустальный». Вот прям с кристально-хрустальной совестью. Никакой трагедии я не вижу, живем и работаем дальше».
- В декабре 2019-го она установила мировой рекорд в Финале Гран-при, в начале 2020-го – выиграла чемпионат Европы. Это было до перехода к Плющенко.
- В сентябре – снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. Плющенко объяснил это ее неготовностью.
- В ноябре она выиграла короткую программу и стала второй на этапе Кубка России в Казани (победила Трусова).
- Тогда же Косторная победила в короткой программе на Гран-при, а в общем зачете соревнования уступила только Туктамышевой.
- В декабре у нее был обнаружен коронавирус, болезнь протекала бессимптомно. Позже она снялась с чемпионата России. Плющенко объяснил: «Взял на себя ответственность при рекомендациях врачей снять ее с чемпионата, чтобы не было осложнений»,
- В феврале Косторная снялась с командного турнира в Москве.
- В финале Кубка России заняла шестое место.
По финалу было окончательно ясно, насколько сложным стал сезон у Косторной. Она расплакалась после ошибки в короткой программе. Второй день сложился лучше, но на итоговое место не повлиял. Шестой результат – это очень низко.
Плющенко оправдывает провал Косторной через болезни. Не восстановилась после ковида, переболела ангиной
Косторная была топовой спортсменкой у Тутберидзе год назад, но возвращается в ином качестве. Сейчас у Тутберидзе хватает сильных фигуристок.
- Камила Валиева. В 2020-м установила юниорский мировой рекорд, потом победила в финале Кубка России.
- Майя Хромых. Сделала два четверных прыжка в финале и выиграла произвольную программу, а по итогам турнира стала второй.
- Дарья Усачева. Была второй на юниорском ЧМ, выиграла бронзу в финале Кубка России.
- Всем этим фигуристкам по 14 лет.
- Анна Щербакова. Ей 16, она выигрывала чемпионат России, была второй на чемпионате Европы.
Получается, Косторная будет у Тутберидзе в лучшем случае пятым номером, к тому же не выступит на чемпионате мира. Российская федерация фигурного катания отправит на ЧМ Трусову, Туктамышеву и Щербакову. Косторная утверждена в качестве запасной. ЧМ пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.
В августе Косторной исполнится 18 лет. До Олимпийских игр осталось ровно 11 месяцев – они начнутся 4 февраля 2022-го в Пекине. «Я собираюсь кататься до Олимпиады в Пекине, очень хочу на нее попасть», – говорила она раньше. Насколько теперь реально выполнить цель?