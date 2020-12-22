Что означает снятие Косторной? Теперь она не поедет на ЧМ? Кто выиграет чемпионат России?

Косторная снялась. Кто теперь фаворит на ЧР?

Алена Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию. Евгений Плющенко снял ее личным решением, потому что боится осложнений для ее здоровья. Косторная переболела коронавирусом, а к тренировкам вернулась только 15 декабря. Плющенко сказал, что во время тренировок и прокатов программ у нее есть проблемы с дыханием.

За весь сезон Косторная участвовала только в двух официальных соревнованиях. Она была на этапе Кубка России в Саранске, где заняла второе место. Последним турниром для Косторной оставался этап Гран-при в России. Там она тоже была второй – проиграла только Елизавете Туктамышевой. Финал Гран-при и чемпионат Европы уже отменены из-за коронавируса.

Чемпионат России потерял одного из главных фаворитов, но в списке участников по-прежнему остаются топ-фигуристки. По готовности выделяется Камила Валиева, но у нее есть одна проблема по регламенту. В этом сезоне она по возрасту может выступить только на соревнованиях внутри России, поэтому на чемпионат мира точно не попадет.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию