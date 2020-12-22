Что означает снятие Косторной? Теперь она не поедет на ЧМ? Кто выиграет чемпионат России?
Косторная снялась. Кто теперь фаворит на ЧР?
Алена Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию. Евгений Плющенко снял ее личным решением, потому что боится осложнений для ее здоровья. Косторная переболела коронавирусом, а к тренировкам вернулась только 15 декабря. Плющенко сказал, что во время тренировок и прокатов программ у нее есть проблемы с дыханием.
За весь сезон Косторная участвовала только в двух официальных соревнованиях. Она была на этапе Кубка России в Саранске, где заняла второе место. Последним турниром для Косторной оставался этап Гран-при в России. Там она тоже была второй – проиграла только Елизавете Туктамышевой. Финал Гран-при и чемпионат Европы уже отменены из-за коронавируса.
Чемпионат России потерял одного из главных фаворитов, но в списке участников по-прежнему остаются топ-фигуристки. По готовности выделяется Камила Валиева, но у нее есть одна проблема по регламенту. В этом сезоне она по возрасту может выступить только на соревнованиях внутри России, поэтому на чемпионат мира точно не попадет.
Сама Косторная еще может туда поехать?
Раньше система отбора на международные соревнования всегда проходила по одному сценарию. По результатам чемпионата России лучшие фигуристы ехали на чемпионат Европы. Если там кто-нибудь неудачно выступал, перед чемпионатом мира в состав на ЧМ вносились небольшие коррективы. Это возможно через еще одно соревнование.
Показательная история по женской сборной – распределение мест на чемпионат мира в 2019 году. Тогда Самодурова и Загитова заняли первые строчки на ЧЕ, поэтому поехали на ЧМ без дополнительных отборов. Константинова была четвертой на ЧЕ, потом участвовала в финале Кубка России вместе с Медведевой и Туктамышевой. Медведева там победила – и попала на ЧМ.
Константинова тогда ссылалась, что критерии отбора на ЧМ нигде четко не прописаны. Без чемпионата Европы и финала серии Гран-при главным турниром сейчас будет именно чемпионат России. Но остается и все тот же финал Кубка России, который пройдет с 23 по 27 февраля в Великом Новгороде. Чемпионат мира состоится только в марте 2021 года.
Как дела у Косторной в этом сезоне?
После этапа в Казани Алена Косторная рассказывала в интервью, почему не прыгнула тройной аксель. Получилось широкое и глобальное объяснение: «Мы решили – работаем на долгую перспективу, на важные турниры: чемпионат Европы, мира или Олимпийские игры. С учетом того, чтобы были грубые ошибки, помарки, это очень хороший результат».
- Скандально ушла от Тутберидзе к Плющенко, когда уже были поставлены две программы.
- Сказала, что теперь наконец-то получает счастлива.
- Временно потеряла тройной аксель, пока не выучила четверные.
- Проиграла Трусовой на Кубке России и Туктамышевой – на Гран-при.
- Пропускает чемпионат России.
- Участвовала в представлении коллекции бренда одежды Karisma.