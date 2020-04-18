Мечты новой чемпионки фигурки – соревнования по конкуру и личная лошадь
В этом сезоне случилась большая радость на чемпионате Европы по фигурному катанию. У женщин-одиночниц доминировали только фигуристки из России. Алена Косторная выиграла, Щербакова и Трусова были сразу за ней. Они же считались фаворитами и на чемпионате мира, который все-таки отменили из-за пандемии коронавируса.
Косторная первой призывала не расстраиваться из-за отмены турнира: показывала видео тренировок и рассуждала о перспективах. Во время режима самоизоляции она рассказывала об увлечениях вне фигурного катания. Одним из них стала нейрохирургия: «Мне в следующем году сдавать экзамены. И отступать я не собираюсь».
Будущее Косторной точно связано еще с одним увлечением. Для этого ей нужна личная лошадь: «Понятное дело, зачем. Это как коньки – твои или не твои. Покататься-то можно в любых, если один раз выйти и ничего не делать, даже в хоккейных. Я хочу принимать участие в соревнованиях по конкуру. А если тренируешься, то лучше, конечно, на своей». На ее покупку она откладывает призовые деньги с соревнований.
Год назад Косторной просто нравились лошади, теперь есть мысли об Олимпиаде
Все понятно уже по трем постам от мая 2019-го в ее инстаграме. Там Косторная признается в любви лошадям:
В январе 2019-го Косторная рассказывала об ощущениях от лошадей: «Моя тетя занимается конным спортом. У нее своя лошадь. Мне нравится находиться рядом с этим красивым животным – неповторимые ощущения. Буду продолжать кататься на лошади, но только как любитель. Изменять фигурному катанию не собираюсь. Но мне хотелось бы поскакать по полю, чтобы почувствовать ощущение абсолютной свободы».
Через год она заговорила даже о возможном участии в Олимпиаде по конному спорту: «Я увлекаюсь конным спортом, занимаюсь выездкой, пробую конкур – это как скольжение, а потом уже прыжки. Летом я летала на отдых, специально выбирали отели с конюшнями, также у моей тети есть лошадь — могу приехать в любой момент, «собрать» коня и позаниматься. Олимпиада в конном спорте? Почему бы и нет».
Что такое конкур?
Конкур – это главный и самый популярный вид конного спорта. Он представляет собой соревнования по преодолению препятствий верхом на лошади. Все нужно делать в определенном порядке – для результата важна техника прыжков и чистота исполнения. Препятствия легко разрушаются.
Важное в конкуре – слаженное взаимодействие наездника и лошади. Если лошадь не слушается, то начисляются штрафные очки. За это даже выписывают дисквалификации. Штрафные очки дают и за сбитые балки на препятствиях.
Гораздо опаснее другое: спортсмены часто получают травмы и гибнут в соревнованиях по троеборью. Вместе с конкуром там есть манежная езда и полевые испытания. В испытаниях объекты на местности невозможно сбить – при неудачном столкновении страдают лошадь и наездник.