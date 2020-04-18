Мечты новой чемпионки фигурки – соревнования по конкуру и личная лошадь

В этом сезоне случилась большая радость на чемпионате Европы по фигурному катанию. У женщин-одиночниц доминировали только фигуристки из России. Алена Косторная выиграла, Щербакова и Трусова были сразу за ней. Они же считались фаворитами и на чемпионате мира, который все-таки отменили из-за пандемии коронавируса.

Косторная первой призывала не расстраиваться из-за отмены турнира: показывала видео тренировок и рассуждала о перспективах. Во время режима самоизоляции она рассказывала об увлечениях вне фигурного катания. Одним из них стала нейрохирургия: «Мне в следующем году сдавать экзамены. И отступать я не собираюсь».

Будущее Косторной точно связано еще с одним увлечением. Для этого ей нужна личная лошадь: «Понятное дело, зачем. Это как коньки – твои или не твои. Покататься-то можно в любых, если один раз выйти и ничего не делать, даже в хоккейных. Я хочу принимать участие в соревнованиях по конкуру . А если тренируешься, то лучше, конечно, на своей». На ее покупку она откладывает призовые деньги с соревнований.

Год назад Косторной просто нравились лошади, теперь есть мысли об Олимпиаде

Все понятно уже по трем постам от мая 2019-го в ее инстаграме. Там Косторная признается в любви лошадям: