«Как будет поддержка?». Так выглядит идеальное интервью от идеальной фигуристки
Алена Косторная с мировым рекордом выиграла финал Гран-при по фигурному катанию. Она опередила Александру Трусову (заявила пять четверных прыжков) и Анну Щербакову (платье-трансформер). У Косторной был мировой рекорд и в отдельно взятой короткой программе, а в произвольной она единственной из призеров откатала без ошибок.
Саму произвольную программу Косторной можете посмотреть на официальном сайте Первого канала. В ее прокате впечатляют не только технические элементы, но и победное интервью. Его брали на английском языке – на нем же отвечала и сама Косторная. Получилось почти без ошибок, но Косторная забыла название поддержки болельщиков на английском.
«Как будет поддержка?» – шепотом спросила фигуристка. Подсказали – вспомнила. Трибуны ответили массовыми аплодисментами. Получилось еще милее, чем было бы без такой неожиданной заминки. Это приняли, а теперь осознайте ситуацию еще раз: 16-летняя Алена Косторная всех обыграла в финале Гран-при, а потом отвечала на вопросы интервью на английском языке. И почти не запнулась.
Болельщики ее обожают:
В этом сезоне во взрослое фигурное катание ворвались сразу три топовые юниорки. Александра Трусова впечатляет экспериментами с различными четверными прыжками. Она первой их пробует, первой чисто исполняет, первой заявляет огромное количество. Анна Щербакова тоже исполняет четверные, но нашла способ выделиться необычным платьем.
Чем выделяется Алена Косторная? Как она всех победила? Еще в ноябре об одной стороне таких побед сказала тренер Инна Гончаренко: «Когда смотришь на Косторную, то помимо прыжкового контента, видишь, как у нее в душе словно птички поют, а в короткой программе – ангелочек. С этим надо родиться, но будут побеждать именно такие спортсмены».
Алена Косторная пока не исполняет четверные прыжки, но постепенно двигается к идеалу. Она называет четверные огромной ответственностью (= не видит смысла штамповать их пачками). Ставя себя на место болельщиков, Косторная сравнивает фигурное катание с просмотром кино – там люди смотрят не только на прыжковые элементы.
Такая фигуристка – идеальный победитель. Она ни с кем не спорит, не расстраивается из-за большего внимания к другим, а потом побеждает соперниц. На момент публикации материала последний пост в действующем инстаграме Косторной – ее фотография с Алиной Загитовой от 24 ноября. Это символично: олимпийская чемпионка Загитова в финале Гран-при заняла последнее место.
Кажется, замена для нее выросла сама собой.