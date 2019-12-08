«Как будет поддержка?». Так выглядит идеальное интервью от идеальной фигуристки

Алена Косторная с мировым рекордом выиграла финал Гран-при по фигурному катанию. Она опередила Александру Трусову (заявила пять четверных прыжков) и Анну Щербакову (платье-трансформер). У Косторной был мировой рекорд и в отдельно взятой короткой программе, а в произвольной она единственной из призеров откатала без ошибок.

Саму произвольную программу Косторной можете посмотреть на официальном сайте Первого канала. В ее прокате впечатляют не только технические элементы, но и победное интервью. Его брали на английском языке – на нем же отвечала и сама Косторная. Получилось почти без ошибок, но Косторная забыла название поддержки болельщиков на английском.

«Как будет поддержка?» – шепотом спросила фигуристка. Подсказали – вспомнила. Трибуны ответили массовыми аплодисментами. Получилось еще милее, чем было бы без такой неожиданной заминки. Это приняли, а теперь осознайте ситуацию еще раз: 16-летняя Алена Косторная всех обыграла в финале Гран-при, а потом отвечала на вопросы интервью на английском языке. И почти не запнулась.

Болельщики ее обожают: